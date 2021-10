Herrera: "No es el mejor momento para estar tan contento como aparece el amigo Sánchez"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Ya es viernes, es 29 de octubre, este fin de semana algunos estarán muy contentos porque el lunes, además, es día feriado y ya para qué te cuento más y dejémoslo ahí. Se cambia la hora, dormimos una hora más, la noche del sábado al domingo y tararí que te vi. Llegan las precipitaciones, llegan las lluvias generalizadas a la Península que van a venir bastante bien.









Miren ustedes, yo esta mañana les venía contando la historia de lo que ha sucedido, la muerte, el asesinato de un crío de 9 años, asesinato presuntamente por un tipo con antecedentes penales en el municipio riojano de Lardero. En ese pueblo, seguramente, nadie ha olvidado el crimen de la inmobiliaria cuando una mujer murió después de recibir 17 puñaladas a manos de un tipo que, además, ya tenía condenas por agresiones sexuales. Bueno, este tipo ha salido de la cárcel en 2020 después de estar por eso aproximadamente 22 años y tenía los vecinos con la mosca detrás de la oreja. Aquí, hay los que piensan que un tío que ha hecho todo eso debería estar siempre la cárcel o nosotros protegernos de él, etcétera, etcétera..., y otros que empatizan a veces más con el asesino que con la víctima por puro buenísimo. Bueno, el caso es que en Lardero se venía rumoreando desde hace días que alguien estaba tratando de captar niños. Se hablaba de una niña que se había topado con un hombre que había intentado captarla, que ella se había resistido y ahí estaba el runrún hasta que ayer, 8:25 de la tarde, unos padres llaman a la Policía porque su hijo de 9 años no aparece. Estaba en una fiesta de Halloween, parace que sale con un amiguito a jugar a la calle o a un parque cercano y dicen los testigos que un hombre se lo ha llevado engatusándolo con darle o enseñarle algo. Bueno, se ponen a buscar, registran edificios y en la portería de ese tipo con antecedentes de haber matado aquella mujer y agresiones sexuales, encuentran a este tipo y al crío tirado en el suelo, prácticamente muerto, con síntomas de asfixia. Algunos lo han querido reanimar, pero el crío ha muerto, al individuo se lo han llevado en escenas de mucha atención. Los vecinos, primero, se congregaron en la puerta del garaje, luego hubo mucha atención cuando se lo llevaron en coche policial y hoy, en fin, conoceremos algunos datos, la declaración de este hombre, el presunto culpable del asesinato de este chiquillo.

Siempre tiene que ser el protagonista

Bueno, de las cosas del politiqueo..., pues, miren, ayer se alegro mucho, ayer, por cierto había una Cumbre Hispano-portuguesa. Tenía al lado Sánchez a su admirado Antonio Costa, el socialista que dirige Portugal -no sé por cuánto tiempo-, que va de cabeza elecciones anticipadas, y, es que le gusta ser tan protagonista a Sánchez, que hasta pasar revista al Inmemorial, pasó la revista al revés. ¿Eso qué quiere decir? Miren, cuando se pasa revista a unas tropas, el puesto más próximo a la Formación -bien lo hagas por la izquierda o por la derecha, vengas en un sentido o en otro-, el puesto más próximo la Formación se le ofrece al huésped y el anfitrión ocupa la más alejada de la Tropa. Siempre se pone al lado de la Tropa al de más autoridad, entonces, si tú recibes alguien le ofreces ese lugar como detalle de respeto al que recibes y el anfitrion se sitúa en el lado más alejado de la Formación. Bueno, pues en este caso, Sánchez, por supuesto, se ha puesto en el puesto de honor -¿cómo no?-, y ha dejado a Antonio Costa fuera.

¿Por qué se empeñan en cambiar la Reforma Laboral?

Buah, pero en fin, allí estaba Pedro Sánchez hablando, ufano, del dato que ayer le alegro el día, que fue el dato de la EPA, Encuesta de Población Activa, en el que el tercer trimestre, claro, contrató a mucha gente, pero ese dato, siendo un dato bueno, hay que ponerlo un poco en la nevera por cuanto primero se contrató a mucha gente, fundamentalmente, en el sector público, que eso no puntúa y o puntúa menos y segundo, que la mayor parte de la contratación fue en sector servicios que tienen mucha más precariedad y temporalidad. No fue empleo fijo. Claro, si tan bueno, si tan bien van las cosas de trabajo, ¿por qué se empeñan en reformar la Reforma Laboral de Fátima Báñez que es la que ha permitido llegar hasta aquí? Bueno, pues eso ya es demasiado preguntar.









Calviño y Díaz obligadas a hacerse la foto

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero es que ayer, también, tenían otras cosas, además de pasear juntas Nadia Calviño y Yolanda Díaz por Trujillo -la tierra de Roberto Gómez-, pues les dijeron ustedes dos os ponéis aquí y os hago la foto y esa foto va para todos los periódicos. Pues, mientras el Gobierno monta estos paseíllos etcétera, etcétera..., hubo un dato económico que Pedro Sánchez no quiso resaltar porque no le conviene y que es la salvajada de la inflación que ya tenemos encima. Un IPC que se ha disparado al 5, 5%, esto no pasaba desde 1992 que fue el 5,7% . Salimos a la Expo, salimos a las cosas, bueno, ya saben. En aquel entonces tú podías devaluar moneda con lo cual estas cosas, digamos, que tenían otro tipo de impacto. Ahora no puedes devaluar el euro, eso lo lleva Banco Central Europeo. Y además, hombre, teníamos el consuelo de habernos echado entre pecho y espalda los Juegos, la Exposición, todas aquellas inversiones, de acuerdo. Lo que quiere decir ese 5,5% es que usted, los ahorros que tiene, valen un 5,5% menos y todo lo que usted vaya a comprar vale un 5,5% más, con lo cual, su dinero, su sueldo es un 5,5 más menor.

La inflación, esta cosa que se llama el impuesto de los pobres, y aquí la gran pregunta que nos venimos haciendo todos y que todos nos dicen es: ¿será coyuntural, será estructural? Vamos a pasar un invierno, sea como sea, malo porque el precio del gas estará por las nubes, la electricidad por las nubes y todos los derivados, materias primas y todas las cuestiones que hacen falta para que salga una botella de leche al mercado, caro. Pero no se preocupen que luego eso baja en la primavera. Bueno, de momento de aquí a la primavera cómetelo. En la primavera pongamos que baje, ajolá, ajolá. Pero de aquí a la primavera van a pasar varias cosas dependiendo también de este 5,5 que esperemos se modere en próximos meses, que son: que hay convenios sectoriales qué claro, lógicamente, diran los sindicatos a las empresas 'oiga me tiene usted que subir los salarios' y todos sabemos que una espiral de salarios yendo por detrás de los precios y subiendo, a lo que lleva esa una ruina absoluta, desde luego a la falta de competitividad de las empresas, a la pérdida de muchas exportaciones y a una situación indeseada. Ya no hablemos de las cuentas públicas, porque las cuentas públicas están indexadas, es decir, la pensión tiene que subir un 5,5. Ya le darán la vuelta para que no sea un 5,5, pero eso significa, de momento, 10.000 millones más en esas cuentas, que están mal previstas, porque tú has calculado un crecimiento que ,con esa inflación, ya sabemos, no se puede dar te pongas cómo te pongas. Y ahora empieza el momento en el que los socios se empiezan a pedir lo suyo y empiezan a decir 'a mi dame..., lo del catalán de Netflix , eso es una chorradita comparada con otras cosas. Los de ETA van a pedir lo suyo, los golpistas lo suyo, los sacamantecas del PNV lo suyo. Y a este, ya sabe lo que le espera a partir de ahora. De verdad, créanme, no es el mejor momento para estar tan contento como ayer parecía estar el amigo Sánchez.









Albertito Garzón: ¿Por qué te tienes que meter en nuestras vidas?

Y luego, por demás, Albertito Garzón, que está vivo, no crean ustedes que..., está vivo y ha vuelto a poner en marcha la máquina de prohibir. Ahora le ha tocado a la publicidad de dulces y de bebidas azucaradas para niños. Estudia prohibirlas. Es verdad que hay niños metidos en carne, tú vas a la playa y te das cuenta que lo de la obesidad infantil es un problema, pero ¿por qué es un problema ahora y no lo era hace unos años? Los niños se topaban con anuncios de bollos y refrescos y salían niños gorditos con cara de felicidad, etcétera, etcétera. ¿El problema es de la publicidad, ocultando un producto, que no prohíbes que se venda, arreglas esto? ¿Por qué te tienes que meter en nuestra vida? Esas contradicciones estupendas: la niña puede abortar sin informar a los padres o el niño cambiarse de sexo sin informar a los padres siendo menor de edad, pero que no se tope con un con un anuncio de bollycao, es decir, nuestros niños no pueden ver anuncios de Tigretón pero si de Donuts y de plátanos para metérselos por el culo como el ejemplo del Instituto de la Juventud de Valencia y toda la madre que los parió. En esa estamos”.

También te interesa

Herrera define en una palabra el último anuncio de Alberto Garzón sobre la publicidad de dulces para niños