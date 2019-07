Herrera a las 8, viernes 19 de julio

Son las 8, las 7 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa el nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este viernes 19 de julio. Faltan 12 días, menos de dos semanas, para que comience el mes de agosto. Los que se cogen las vacaciones el 1 de agosto están llevando la cuenta, vamos, como los presos que marcan en la pared los días que le quedan de condena. Bueno, eso si no les han condenado a cadena perpetua y tienen claro que no saldrán nunca. Por ejemplo, El Chapó Guzmán, que ya ha sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Colorado, conocida como "el alcatraz de las Rocosas".

El narco mexicano más conocido del mundo, como saben ustedes, se acordarán, se escapó una vez en un carrito de la ropa sucia y en otra ocasión sus esbirros cavaron poco a poco un túnel que acabó desembocando en el retrete de su celda, así que El Chapó de repente hizo como que se iba al trono y nunca más se supo. Así que normal que lo hayan llevado a Colorado y lo hayan encerrado bajo siete llaves.

Es una de las historias que nos llama la atención de todo lo que pasa en el planeta Tierra. Ese planeta que hace justo hace 50 años empezaba a contener la respiración porque ya solo faltaba un día para que tres hombres a bordo de una nave espacial trataran de realizar la mayor machada de la historia de la humanidad: aterrizar en la Luna y darse un paseo.

Hoy en la programación de COPE hablaremos con algunos de los españoles que participaron desde la estación de Robledo de Chavela en esta odisea. Ingenieros que prestarán asistencia a Armstrong, Aldrin y Collins justo en el momento más complicado: en el momento del aterrizaje.

Hay que tener en cuenta que esa gente iba en una nave cuyo ordenador de abordo tenía 2.000 veces menos capacidad que cualquier teléfono móvil de hoy en día. Y cuando llegó el momento de aterrizar iban cortos de combustible y encima los ordenadores empezaron a fallar. Pues aún así decidieron aterrizar. Y dijeron que la mejor manera era hacerlo en modo manual, pero eso suponía gastar aún más combustible, por lo que la alarma del depósito empezó a sonar.

Hay que situarse en esa situación. Y aún así tuvieron el cuajo de tomar tierra en un suelo sobre el que nadie se había posado jamás. Y lo hicieron tres tipos que para sus adentros tenían asumido que la posibilidad de volver vivos a la Tierra era más o menos de un 50%. Es decir, una moneda al aire. Vamos, tanto que el presidente Nixon preparó un discurso en caso de que se estrellaran o que el módulo en el que viajaban no fuera capaz de despegar y se quedaran allí atrapados para siempre.

Y el mensaje decía: “El destino ha ordenado que los hombres que fueron a la Luna a explorar en paz se queden en la Luna descansando en paz”. Gracias a Dios ese discurso nunca tuvo que pronunciarse porque la moneda salió cara. No me digan que no le echaron lo que hay que echarle.

Y nada, ahora si quieren hablamos de Pedro Sánchez. ¿Pues de Pedro Sánchez qué se puede decir? Pues que el que avisa no es traidor. Ayer ya les avisábamos de que Sánchez tenía entrevista en televisión y que últimamente cada vez que el presidente en funciones asoma los bigotes por un medio de comunicación para escribir un nuevo capítulo del relato, de la historia de por qué ha sido incapaz de ponerse de acuerdo con Podemos para conseguir su investidura.