Herrera a las 8, miércoles 11 de marzo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 08:00, son las 07:00 en Canarias. Les vengo contando desde las 06:00 que en este día miércoles 11 de marzo del 2020, 11 de marzo, 16 años de nuestro Pearl Harbor particular, 16 años. Les vengo contando que hoy es un día con temperaturas superiores a lo normal para esta época del año en buena parte de España, en buena parte de España quiere decir que a lo mejor menos el noreste de Galicia, parte de los Pirineos, el país va a estar despejado y las temperaturas van a estar inusualmente altas, lo cual no es una mala noticia, lo cual no es una mala noticia.

Miren, llevo contándoselo también desde las 6 de la mañana. La radio tiene, además de las misiones esenciales de acompañar, informar, entretener, emocionar, como ustedes quieran, determinadas misiones en momentos también determinados que apelan a la responsabilidad. Y la responsabilidad se ejerce en momentos de compulsión como los que ahora mismo, de incertidumbre, de inquietud como los que vive la sociedad en no echar pastillas efervescentes al agua. Por ello, le digo que, miren, tiempo habrá de hablar del Gobierno.

HERRERA, SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL PERIODISMO

Es una opción personal, échenme todas las culpas que quieran a mí. Es una decisión personal que no implica a todos los demás que me rodean, pero soy de los que cree que tiempo habrá de hablar de este Gobierno: si ha actuado tarde, si no ha actuado tarde, si ha actuado irresponsablemente autorizando la manifestacion del 8-M en la que hemos pasado del no pasa nada a la emergencia sanitaria en 24 horas, si Sánchez se ha escondido, no se ha escondido y de hacer comparativas con lo que habría pasado en el caso de que hubiera estado otro Gobierno en bla, bla, bla.

Debemos decir algo. Hoy lo escribe Mikel Giménez en su columna de Vozpópuli. Me parece muy interesante. Miren, gobernar es una dura disciplina que comporta muchas cosas, esencialmente sacrificios, decisiones impopulares, alto sentido de Estado. Eso es gobernar, no dedicarse a la bobería. Es tiempo de dar la cara. Y lo dejamos ahí porque también es tiempo de la lealtad institucional, aunque quien gobierna no la tuviera en su día porque, mira, los virus conviene recordar que no tienen ideología.

Ahora es el momento de recopilar los datos y es a lo que me quiero dedicar durante estas horas y durante los próximos días. Pedir eficacia, pero ofrecerles a ustedes información serena, ponderada, contrastada. Todos los datos que tenga yo le aseguro que se los voy a dar. Todos los que haya contratado evidentemente, por ejemplo, las medidas que se han tomado las últimas horas por parte del Gobierno poniendo el país a medio gas.

HERRERA, SOBRE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Se han cancelado vuelos de Italia, se han cancelado los viajes del Imserso, los eventos deportivos a puerta cerrada, se han prohibido actos de más de 1.000 personas en zonas especialmente sensibles, los colegios, las cárceles, el Congreso de los Diputados, las Fallas, la Magdalena. Bueno, la suspensión de las Fallas estaba cantada. Dicen aplazamiento como una suerte de consuelo. Bueno, pues si llegan más tarde bienvenidas serán. Tiene unas consecuencias económicas evidentes para todos.

Pero como hoy escribe el editorial de ABC, es el tiempo de la responsabilidad colectiva, no solo de los gestores políticos, económicos, también de la sociedad, que no debe dejarse llevar por la insensatez por muy comprensible que sea el miedo. Evidentemente, hay que seguir instrucciones, no dejarse llevar por pánico, ni colectivos ni individuales, y mostrar tranquilidad porque, entre otras cosas, no va a haber desabastecimiento.

Estoy dando varias cifras estos días. Hay una tienda entre supermercados y tiendas de desavios, una tienda por cada 800 españoles. Oiga, es es muy difícil que se desabastezcan. No estamos ante un apocalipsis zombie, con lo que le explico en primer lugar algunas generalidades de este virus que no conocemos del todo bien, pero que ya vamos sabiendo cómo es: un virus que tiene un tratamiento... Es un virus nuevo, por lo tanto, no hay tratamiento específico, no hay un antivirus específico contra el virus covid-19.

HERRERA, SOBRE LAS RECOMENDACIONES MÉDICAS

Usamos tratamientos sintomáticos, puede que algunos experimentales también. El 80% de los casos de contagiados, estamos hablando de 1.640 afectados, 35 fallecidos, pero 135 altas desde que todo esto comenzó, el 80% se trata con nada, con reposo, con hidratación en casa. Es lento, sí, tal vez, hombre, si tose, antitusígeno; si tiene fiebre antipireticos, anti antitérmicos.

Los casos graves, que están en torno al 15% y los muy graves en torno al 5%, con afectación pulmonar, sí que requieren un tratamiento más sintomático y un apoyo una ayuda de oxigenoterapia, de broncodilatadores y los casos más graves el ingreso bien en UCI bien en planta con ventilación mecánica si hace falta. Y también se están utilizando algunos antivirales que se han usado en la pelea contra otros virus como el VIH, el del SIDA: la orquina y el interferón no sabiendo si son eficaces, pero bueno...

Desde luego, los antibióticos para eso no sirven absolutamente de nada. Pero miren, en España le doy un rato. ¿Por qué hay que evitar avalanchas? ¿Por qué hay que evitar que cuando uno tiene un poco de tos sospeche que se va a morir? Porque el sistema público de salud en España tiene 160.000 camas, 160.000 y somos 47 millones de criaturas en España. No podemos colapsar el sistema sanitario. Están los sanitarios en España trabajando a destajo. Es delicado, hay protocolos que son muy delicados. Una bata que lleve alguien que ha inspeccionado a alguien que esté contagiado. Esa bata hay que quitársela, no se puede volver a utilizar, hay que desinfectarla, en fin, el material y, sobre todo, el esfuerzo humano: las pruebas diagnósticas. Hay pruebas diagnósticas que son, bueno, la reacción en cadena de la polimerasa, que tiene bastante buena sensibilidad si la muestra es de calidad.

Pero como decía aquel viejo aserto, se lo explicaba a las 06:00, viejo aserto del periodismo británico, hombre, si camina como un pato, pía como un pato y nada como un pato, lo más fácil o lo más probable es que sea pato. Si hay epidemia de gripe y usted tiene síntomas de gripe, pues es muy probable que tenga gripe, pero como le digo, el 80% de los casos nada: en casa y con reposo.

Aislarnos, dejar de producir, me lo decía un científico enviaba mensaje hace poco: aislarnos, dejar de producir, reducir movilidad pueden ser medidas de alcance inmediato, pero la única salida es el conocimiento humano, invertir en investigación permanentemente, un día y otro día, a corto a medio y a largo plazo, así que confiemos en quien está haciendo todo eso y luego, cuando pasen estos momentos, pidamos toda la responsabilidad a todos independientemente, ya le digo, de la visión ideológica que tenga cada uno acerca de la gestión que hayan hecho o que dejen de hacer aquellos responsables políticos.

Eso llegará en su momento y llegará con toda la contundencia necesaria. Ahora es momento de otras cosas. Es momento de que nosotros, los que tenemos la responsabilidad de informar, le demos todos los datos, no le guardamos ninguno, no hagamos sensiblería ni sensacionalismo, la información sin más, no la "infodemia", que es otra cosa, la información. La radio y su responsabilidad histórica si me permiten ustedes añadir.