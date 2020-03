Herrera a las 8, miércoles 4 de marzo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están? ¿Cómo les sonríe esta mañana de miércoles? Una mañana de miércoles parecida a la de ayer, mañana de miércoles 4 de marzo ya del 2020 en la que venimos hablando de cosas que ya arrastramos desde hace algunos días y que, además, no sabemos hasta dónde van a llegar y de otras nuevas que son muy interesantes. Las que arrastramos ya desde hace algunos días tienen que ver lógicamente con esto que no sé si es epidemia, pero esto que sí es contagio, que es el coronavirus y su circunstancia que hoy nos deja una novedad.

Todos los días hay novedad. Ya estamos en un nivel de contagios de 160 personas, pero también en el nivel en el que podemos contar el primer fallecido en España por coronavirus, que es un conteo tardío, si me apuran, en prórroga porque el paciente falleció de neumonía hace más de 15 días y se ha conocido ahora una persona no joven. Cuando digo no joven no es porque yo valores si es joven o no es joven, es que no sé la edad que tiene, no sabemos. Nos han dicho una persona no joven que había estado en Nepal, que es una zona de no contagio, pero que al parecer allá se contagió. Tenía una neumonía y ello ha complicado notablemente su proceso hasta llegar a la muerte.

HERRERA, SOBRE EL CORONAVIRUS

Esta noticia se producía apenas un par de horas después de que el Ministerio de Sanidad anunciara una nueva medida para el control de la enfermedad, que era los acontecimientos deportivos con previsión de afluencia masiva de espectadores que vienen de zonas donde hay zonas de riesgo, fundamentalmente en el norte de Italia. Parece de sentido común que si en el norte de Italia se juegan los partidos a puerta cerrada para evitar contagios, no se permiten aquí con la mitad del campo lleno o una cuarta parte llena con gente que ha venido de esa zona de Italia.

A los que vienen de esa zona de Italia tú no puedes impedirle seguramente entrar porque estamos en lo que estamos, pero sí puedes impedir que entren al estadio. A Valencia llegarán, a Getafe llegarán, pero los partidos serán, efectivamente, a puerta cerrada.

También ha resultado preocupante el aislamiento de un centenar de trabajadores del servicio de salud vasco. El Gobierno asegura que ya se han adoptado las medidas para garantizar el servicio, pero si me permiten añadirles una variante que antes o después habrá que abordar también.

Déjeme que les hable del impacto económico. Ayer la Reserva Federal norteamericana rebajó en medio punto los tipos de interés para intentar animar a los mercados. Si quieren ustedes, la medida tiene valor simbólico, pero bueno, lo simbólico también es importante porque demuestra el compromiso de poner todos los medios para luchar contra las consecuencias económicas que tiene esta enfermedad que pueden ser graves. Pueden ser graves.

Muchos expertos creen que a medio plazo será irrelevante, pero en este caso no estamos ante un problema de demanda, estamos ante un problema de oferta. Se han paralizado las cadenas de valor mundiales y eso es lo que está frenando la economía, es decir, el gran constructor, el gran almacén que es China ha parado o ha ralentizado. Y todos aquellos que con componentes chinos aquí etiquetan, construyen y etiquetan, tienen un problema ahora mismo.

También el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial han garantizado que van a activar todos los instrumentos disponibles para facilitar la lucha contra la enfermedad. Y hoy se reúne el Eurogrupo.

¿Y el Gobierno de España qué? ¿Dónde está Sánchez? No se le ha oído decir una palabra sobre este asunto. Mantiene que no son necesarias medidas extraordinarias de momento porque según dijo la señora Calviño el impacto va a ser breve, va a ser poco significativo. Pues ojalá tenga razón, pero como dice hoy ABC en su editorial, ojo a esta cachafa. Una cosa es la serenidad y otra la falta de previsión.

HERRERA, SOBRE LA LEY DE LIBERTAD SEXUAL

Y ayer conocimos algunos detalles de esta ley, vamos a llamarle ley de igualdad, ley Montero, de libertad sexual, seguridad sexual. ¿Cómo era eso? Yo lo que quiero es borracha llegar a casa o algo parecido. Bueno sí, sola y borracha quiero llegar a casa, que es de una altura... El lema de la manifestación del 8-M es de una altura poética... Ni Cernuda ni Gamoneda jamás podrían llegar a una altura así.

Miren, hasta ahora el feminismo era un artefacto de la izquierda para arrojárselo a la cara a la derecha, es decir, para señalar a los buenos, a los preocupados por la igualdad y a los malos que supuestamente nunca habían movido un dedo por la causa. Pero es que desde que ha llegado este gobierno de coalición al poder hemos descubierto que esa concepción del feminismo también es un arma arrojadiza para que se ajusten cuentas entre los socios de ese gobierno: socialistas y comunistas.

Había bronca a cuenta de la ley de igualdad de Podemos, una chapuza, un bodrio que, además, se ha tenido que corregir para que, además, pasara el primer filtro de subsecretarios, sea aprobada en Consejo de Ministros. Se aprobó, pero esto va a dejar cicatrices en el gobierno.

De momento, El País, por ejemplo, explica hoy que hubo hasta 26 páginas de rectificaciones. Primero, los socialistas están muy incómodos con el protagonismo de Podemos en este asunto y no se han privado de airear todas las deficiencias técnicas del proyecto y que, hombre, que ahora van a ser solamente feministas Irene Montero y compañía con lo que presumen los otros. Y Podemos ha encajado muy mal los recados que recibió en la prensa de ayer.

Ayer Pablo Iglesias decía que estos que encuentran argumentos técnicos llevan un machista agazapado. Esto estaba dedicado al ministro de Justicia. Ya me explicarán ustedes.

HERRERA, SOBRE LA LEY

Vamos a ver, ¿la ley qué es lo que dice? La ley básicamente elimina la figura del abuso. Se centra todo en la agresión y desciende un poco la pena por agresión. Lo que luego ocurre es que la ley básicamente abre también la puerta a castigar con prisión el acoso callejero. Hombre, perseguir a una mujer por la calle de forma soez, acosándola, etcéteta, etcétera, cosa que pasa, cosa que pasa, debe ser motivo, desde luego, indudablemente de castigo.

Pero no aclara la ley cómo va a probar el sí es sí y él no es no. Se limita a apuntar que solamente habrá consentimiento si es inequívoco y concluyente. Bueno, claro, ¿y eso cómo se demuestra? Porque a lo mejor con esta idea, con esa forma de regular el consentimiento expreso, nos estamos cargando el principio de presunción de inocencia, es decir, si el acusado es el que debe probar que tiene consentimiento entonces se elimina la presunción de inocencia. Simplemente con que llegue alguien y diga "he mantenido relaciones con este individuo, pero no le he dicho que sí del todo".

Bueno, oiga, ¿están luchando contra la heterosexualidad abiertamente o contra el acoso y el abuso? No regulan a los depredadores en serie. ¿Si una mujer o un homosexual piropea por la calle también es delito o no es delito? Oiga, el lunes en 'Maestros de la costura' un invitado hizo proposiciones descaradas a un concursante. ¿Solo es delito una conducta cuando está cometido por un heterosexual y ese heterosexual es hombre a una mujer?

Pues hay muchas preguntas y evidentemente muchas cuestiones que todavía no están bien atadas en este proyecto de ley que, ya les digo, ha hecho ahí la brigada de la tarta, que son las amiguitas de Irene Montero en el Ministerio ad hoc para la cosa. Y no hace falta ser machista agazapado para poder censurar bodrios hechos por ignorantes y, sobre todo, con prisa para que coincidan en una fecha.