Herrera a las 8, miércoles 15 de enero

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 08:00 de la mañana de un día que va a estar nuboso en la mitad oeste peninsular, donde las temperaturas, la verdad, experimentan pocos cambios, a lo mejor suben algo, a excepción de Galicia, en Baleares y Canarias no habrá cambios, y donde seguimos metidos ya en el corazón de este mes de enero, en llegando el día 15, día de miércoles, y donde estamos a la espera de que las autoridades puedan, después de las investigaciones, explicando las causas de la misteriosa, de la tremenda, de la sorprendente explosión de una planta dedicada al óxido de etileno cerca de Tarragona.

Un gas inflamable que, en fin, en esa planta que es la única de España que se dedica óxido de etileno, en el polígono Calonge, cerca de Tarragona capital, que a las 19:00 por razones que se desconoce explotó. Provocó un tremendo incendio con tremenda confusión y caos porque, además, esa explosión provocó a su vez otra deflagración en una estación eléctrica cercana a la zona. Ahí se vivieran ya los instantes de mayor angustia.

Una nube que se comenzó a formar, en primer momento no se sabía si tóxica, luego las autoridades han dicho que no era tóxica y, bueno, la fatalidad de que una de las planchas que salió volando y ardiendo de esa planta fue a parar a una tercera planta de una vivienda, rompió el forjado, cayó el forjado sobre la vivienda de abajo, donde había una persona que pereció. Hay una persona también desaparecida y luego, también, varios heridos, siete u ocho heridos de los que conoceremos a lo largo del día de hoy su evolución.

La otra evolución, la del gobierno Frankenstein, la del gobierno del atasco o del metro en hora punta o en cualquiera de las cosas que queramos conocer acerca de este gobierno, es que ayer hubo pasarela, exhibición de carteras con algunos títulos que no cabían en la cartera directamente y con primer Consejo de Ministros quea partir de ahora será los martes porque estos golpes así defecto le encantan al superhombre del gobierno.

¿Quién es el superhombre? Iván Redondo, que será jefe de Gabinete asumiendo el control de Comunicación, Seguridad Nacional, Oficina Económica, una especie de Zintan o una especie de superjefe que va a tener más poder que vicepresidentes y ministros porque, además, va a hasta controlar los gabinetes de los ministros. Atención a la figura de Redondo que, la verdad, es después de Sánchez el que manda en la estructura gubernamental de España sin tener que dar cuentas en ningún parlamento, pero va a ser el superjefe.

Y Sánchez puede estar, además, tranquilo porque Pablo Iglesias ya ha demostrado que se ha 'sanchizado' totalmente. En su primera entrevista como vicepresidente ha dejado claro que piensa tomarse en serio lo de no contradecir a Sánchez y para eso lo mejor es ser como Sánchez.

¿Ustedes se acuerdan de cómo puso a revienta calderas a Dolores Delgado que debería dejarse de la vida pública porque ella cena o comida, una de ellas que mantuvo con Villarejo, el comisario Villarejo, al que Pablo Iglesias le achaca todos los males habidos y por haber? Bueno, pues ahora con todo el cuajo del mundo dice que la pobre Dolores merece una oportunidad y que, además, va a ser muy objetiva.

En esa entrevista en Antena 3, una buena entrevista que le hizo Vicente Vallés, Iglesias cambiaba hasta el tono de voz te lo ponía hasta más grave. Se ponen muy nerviosos, además, los trolls de Podemos. Podemos tiene una gran factoría de trolls, que son tíos que no se dedican a nada nada más que a tener una serie de registros en redes sociales con los que bombardear a todos los que emiten la más leve crítica de Iglesias y compañía. Algo debe haber ahí. Iglesia soltó su primera carga de profundidad contra la justicia española al asegurar que los tribunales europeos han quitado la razón a los jueces españoles, que eso es una humillación.

Bueno, primero, eso no es verdad, no es verdad, pero Iglesias está también en la labor de Sánchez de minar la autoridad del Supremo. Y Sánchez cada día es mucho más Sánchez. Está sobrado para todo, literalmente para todo. Primera rueda de prensa o así en mes y medio y Sánchez haciendo de Sánchez. ¿Reunirme con Quim Torra estando inhabilitado? Claro, estoy encantado de hacerlo. El nombramiento de Dolores Delgado, pues es impecable porque tiene un currículum fantástico.

Ni una de las cuatro que ha dicho, ni una de las cuatro que ha dicho está fuera de dudas. Ni una, pero es la que me conviene a mí y tiene que estar ahí porque no tiene que estorbar el día que yo tenga que indultar a Oriol Junqueras para que se pueda presentar a las elecciones en la Generalidad y recibo a Torra, a pesar de lo que dice el Supremo y la Junta Electoral Central, porque hay que legitimarle y hay que apoyarle en el Parlamento catalán, como ha hecho el PSC de Iceta, para que no convoca elecciones porque si las convoca ahora no puede concurrir Oriol Junqueras porque a mí no me da tiempo de indultarlo. Y si no concurre Junqueras se acaba la Legislatura y yo me como los 22 ministros o los 23 y el superjefe y toda la palabrería y todo lo que he montado durante estos días. Esa es la clave, que para eso está el PSC, que ya se ha encamado con los separatistas en la Mesa del Parlamento de Cataluña.

Luego el ministro de Interior ha fulminado a los que tuvieron que ver con la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil en los sucesos en Cataluña después de la sentencia del Supremo, a la secretaria de Estado de Seguridad, al director general de la Guardia Civil, Félix Azón. ¿Por qué? Por haber detenido a los CDR que estaban jugando con explosivos, por haber reali zado aquella operación y, a lo mejor, no consultársela a él que si hubiera podido, a lo mejor, quién sabe, lo hubiera torpedeado.

Bueno, miren, ¿y mientras tanto la oposición qué? La oposición tiene un papel muy complicado. Es muy difícil hacer oposición a quien miente siempre. Es muy difícil pedir explicaciones a quien no tiene escrúpulos a la hora de practicar política. Es difícil hacer política con el que ha saboteado todas las reglas de la política. Fíjense que hemos llamado toda la vida populistas a los de Podemos, pero en realidad Sánchez responde mucho mejor que Iglesias al prototipo de político antisistema, el que le quita controles democráticos, retuerce la realidad, retuerce las leyes en su beneficio, pasa por encima de los consensos cuando le conviene, convierte la mentira no en un mal menor, no, en un rasgo definitorio. Hay que afinar mucho para hacer la oposición.

Y luego, capítulo aparte, lo del Ministerio de Igualdad donde solo se habla en femenino, donde no hay hombres, por cierto, en los altos cargos, ninguno, y donde ha nombrado directora del Instituto de la Mujer a Beatriz Gimeno, la señora Irene Ceausescu, la parte hembra del matrimonio que está en el Consejo de Ministros, que es una señora famosa por sus discursos contra el género masculino y la heterosexualidad. Ha escrito que la heterosexualidad no es natural y que es una herramienta política. Como uno nace heterosexual y es como el que se afilia a Comisiones Obreras para hacer política. Y, además, ha hecho propuestas del tipo para lograr la igualdad entre hombres y mujeres hay que practicar la penetración anal de mujeres a hombres. Esto lo ha escrito esta tipa. Lo mejor es no practicar el coito. Y la han colocado en el Instituto de la Mujer. Imagínense en el de reto demográfico porque aquí se acaban los niños y se acaban las pensiones. Estas excrecencias, estos excrementos intelectuales los vamos a ver repetidos por miles o, cuando menos, por cientos en la administración. Y si no ya lo verán.