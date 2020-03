Herrera a las 8, martes 10 de marzo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hoy va a hacer un poco más de calor, eso no es necesariamente malo, no en toda España, especialmente en algunos lugares. Es 10 de marzo del 2020 y estamos a día de martes y la crisis del coronavirus, guste o no guste, ha dado un salto cualitativo en las últimas horas. Cualitativo.

Aquí se ha jugado a la tranquilidad, a la contención sosegada y ahora estamos en contención reforzada. La amenaza es el virus, pero el enemigo es el pánico, como titula hoy ABC.

Miren, la imprevisión, el no saber científicamente, económicamente, sanitariamente, socialmente crea inquietud y hay veces que lo que hay que intentar evitar es que no ocurra lo que pasa a veces: que de la inquietud se salta a la histeria colectiva, a una suerte de psicosis de encontrarnos ante una plaga mortal que se nos va a llevar por delante.

Ayer fue un día de pánico económico, de alarma social en España por la extensión del coronavirus. Hombre, se estaba viendo venir y al final ocurrió lo que parecía inevitable. Yo ayer les comentaba que la evolución de la enfermedad del coronavirus en España era muy parecida a lo que ocurría en Italia hacía unos días.

HERRERA, SOBRE EL CIERRE DE COLEGIOS

Y ayer tuvimos explosión de casos, sobre todo en la Comunidad de Madrid, con la consiguiente elevación del riesgo de las restricciones dictadas por la Administración. Y a estas alturas ya saben ustedes que esas medidas que se han tomado son el cierre de colegios y universidades durante 15 días en Madrid, en Vitoria y en Labastida en el que se aconseja a las empresas que faciliten, en la medida de lo posible, el teletrabajo y la conciliación familiar porque ahora qué hacen los padres con los niños 15 días. ¿Con los abuelos? Pues hombre, qué quieren que les diga... Sí, los abuelos tienen más riesgo de ser infectados por los nietos si estos van todos los días a clase con otros niños que si están juntos en casa. Ese es el argumento que las autoridades de Madrid, por ejemplo, manejan o utilizan para tomar esta decisión.

Se suspenden, se retrasan operaciones, consultas programadas en hospitales que no sean preferentes. Y de lo que se trata es de evitar el colapso sanitario, que ahora todo el que tosa dos veces va directamente a urgencias; potenciar la atención domiciliaria; pedir a los mayores que no salgan de casa; pedir a la gente de Madrid que evite viajar si no es estrictamente necesario.

¿Y qué es lo que los madrileños, por ejemplo, deben hacer? Pues hombre, restringir al máximo toda la actividad que implique aglomeraciones o contacto intenso con la gente. Pues hombre, a buena hora lo dice usted porque hace dos días se manifestaban 120.000 personas en la calle o 100.000 o 90.000 con ministras al frente de la manifestación. Ya, pero bueno, eso era hace dos días.

Ayer pudimos escuchar en este programa a muchos trabajadores de los servicios sanitarios y es fácil entender que haya que tomar medidas para facilitar su trabajo si no... Oiga, la única forma conocida de frenar la enfermedad mientras no exista una vacuna es la profilaxis y el aislamiento. Ser responsable, ser prudente, todo lo que no fueron los ministros que se plantaron el domingo en la manifestación cuando era la zona de mayor expansión del virus. Pero bueno, si les parece de eso hablamos luego.

Esta medida va a ocasionar en Vitoria, Labastida, en Madrid graves trastornos a las familias porque, por ejemplo, en Madrid hay millón y medio de alumnos a los que hay que entretener. Claro, la película de la princesita a la vigésimo cuarta vez que la pones, ¿qué haces?

Bueno, probablemente conoceremos tras la reunión del Consejo de Ministros nuevas medidas, control de movimientos en las personas, se habla ya de prohibir espectáculos públicos, también de crear medidas de conciliación familiares para facilitar el cumplimiento de las recomendaciones de la salud.

HERRERA, SOBRE LAS MEDIDAS DE EUROPA

Hay un consejo extraordinario de la Unión Europea por videoconferencia. En Italia se ha decretado el aislamiento para todo el país, es decir, no se puede mover uno de población o de provincia. Alemania ha establecido un plan de choque económico con 12 mil millones para ayudar a financiar la reducción de horas de trabajo. En China, oiga, parecen haber controlado la enfermedad. 1.300 millones de chinos a los que se me escapan del conteo y 44 casos ayer nuevos, solo 44 de 1.300 y pico millones de personas. Es una buena noticia.

Y la expansión de la enfermedad unida a la caída del precio del petróleo por el desacuerdo entre Arabia Saudí y Rusia, pues ayer provocó una jornada de pánico que hizo que la Bolsa de Madrid perdida casi un 8%, que acumula pérdidas superiores al 20 %, que la prima de riesgo se vaya "por cima" de los 100 puntos, Francia y EE.UU. caídas bursátiles parecidas, la italiana se pegó un castañazo del 11 %, es decir, que el escenario de una recesión económica cada día se perfila más.

El Fondo Monetario Internacional ha pedido a los países que activen medidas para prevenir la caída de la actividad, las consecuencias son básicamente rebajas fiscales, subsidios para mantener empleos durante el periodo de ajuste, es decir, lo de las rebajas fiscales se lo dices a este Gobierno y se le pone cara de pajarito, amarillo, además.

HERRERA, SOBRE SÁNCHEZ

Pedro Sánchez desaparecido 15 días ayer desplegó una actividad extraordinaria. Presidió la reunión de coordinación, luego una de autónomos diciendo que lleva el Gobierno preparando un plan de choque que se le ha pedido desde hace bastante tiempo. No dijo ni una sola palabra sobre las medidas de ese plan de choque. Pero Pedro Sánchez sigue sin comparecer ni ante los españoles ni ante los medios ni ante el Congreso de los Diputados. Dice que se ha movido mucho, pero todavía no sabemos dónde quiere ir el presidente del Gobierno que le recuerdo cuando el caso del Ébola, un infectado en Madrid al que se le sacó adelante, le dijo lo que le dijo al Gobierno de Rajoy. El peor enemigo de Sánchez es su hemeroteca y su audioteca. Miren lo que decía este individuo cuando era jefe de la oposición o se supone.

Es que se le cae encima de hemeroteca. El primer caso el 30 de enero se dio en España y la comparecencia todavía no se ha producido, pero ayer enseñó la patita, el 9 de marzo, y se quejaba de los 7 días de Mariano Rajoy.

El líder de la oposición, Casado, le ha propuesto algunas medidas: reducir el impuesto de sociedades en los sectores más afectados, eliminar gravámenes empresariales en las zonas en cuarentena, aplazar el cobro del IVA y otros impuestos, devolver a las autonomías 2.500 millones que el Gobierno central les adeuda, mantener la reforma laboral para garantizar flexibilidad a las empresas para adaptarse a esta crisis, financiar las bajas provocadas por aislamientos o cuarentenas y, hombre, reflexionar entre la contradicción aparente de una manifestación de 120.000 personas y el cierre de los colegios 24 horas después. Aquí es muy difícil que la gente no piense que se ha actuado con ligereza al autorizar todo eso. Claro, dice que nos quedemos en casa.