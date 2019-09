Herrera a las 8, lunes 2 de septiembre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Como el que no quiere la cosa ya son las 8 de la mañana de un 2 septiembre del 2019, día en el que esta cadena de emisoras comienza una nueva temporada con todas las ilusiones renovadas después del verano, el síndrome postvacacional y todo lo que le cuelga. Absolutamente renovada para conquistarle a usted y a cuantos más mejor en este programa, por ejemplo, entre las 6 de la mañana y la 1 en punto de la tarde en el que le contamos las cosas que pasan en este día de lunes.

Los lunes, ya saben que para los que hacemos este espacio, son primorosos. Es el día del primor. Para otros es un día duro, particularmente hoy, la vuelta, el reencuentro con las cosas de cada día, el que tenga cosas de cada día. Hay otros que no tienen ni cosas de cada día, pobres míos, así que celebremos que tengamos un lugar a donde volver, un lugar a donde volver a trabajar, y hacer las cosas que no pudimos hacer en los últimos meses.

En el día de hoy le venimos contando todas las cosas, la mayoría de las cosas que pasan y que son importantes. Una de ellas con el nombre propio de Blanca Fernández Ochoa. A esta hora, dentro de muy poco se van a reanudar las operaciones de rescate, de búsqueda, fundamentalente de esta mujer que desapareció hace algo más de una semana.

Fue a hacer, al parecer, senderismo por la zona del Valle de la Fuenfría, Cercedilla, lugar, por cierto, muy bello para hacer senderismo, pero no se sabe nada de ella y lógicamente se tiene mucha inquietud.

El panorama es, yo le vengo diciendo esta mañana, hemos hecho antes una resta Pilar, que nos ha llevado rato porque, oiga, es de aquí al día 23, hemos dicho otra vez, ¿qué es lo que pasa en teoría? Es el límite. Si no alcanzan un acuerdo antes de esa fecha nos vamos el 10 de noviembre a elecciones impepinablememte. Bueno, pues de aquí al 23 quedan 21 días. ¿Y harán en 21 días lo que no hicieron en dos meses? Ah, no se sabe.