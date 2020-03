Herrera a las 8, lunes 2 de marzo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal les va? No es la borrasca George como yo le estaba diciendo, es otra borrasca la que continúa, la borrasca Karine que está atravesando de oeste a este la Península, llega a Baleares y deja lluvia felizmente estos días para recordarnos que todavía estamos en invierno y para recordarnos que el liderato, oiga, pues parece una carrera de gente no excesivamente capacitada para correr, vamos a decirlo así, porque si a este Real Madrid lo pilla el Barça de Guardiola lo despedaza, pero es que a este Barça lo pilla el Madrid que ganó la Champions y la Liga en el 2017, lo destroza.

Pero anoche es que se vieron dos versiones muy mermadas de los dos equipos. Ganó el Madrid a pesar de que el Barça tuvo oportunidades claras, pero las desaprovechó y se pone por encima y con el gol "average" a su favor.

HERRERA, SOBRE EL CORONAVIRUS

De la crónica del coronavirus, hoy hablaremos con el señor Fernando Simón, que ya saben ustedes que es este señor que cuando habla tranquiliza bastante porque, en fin, además de saber de lo que habla, suele exponer las cosas con un apabullante sentido común. Hoy la Comisión de Seguimiento del Coronavirus en España podría decretar nuevas medidas para tratar de embridar los contagios porque ya son 83 los que hay en España.

Es más fácil decir en qué comunidades no hay que en qué comunidades hay. No hay en Murcia, Aragón, La Rioja y Galicia. Las demás todas tienen algún que otro caso y hoy veremos exactamente cuáles son los planes y, sobre todo, la perspectiva a largo plazo. A largo plazo, cuando le digo a largo plazo quiere decir de aquí al verano, cuando llegue el calor, qué pasará, el calor será un aliado contra el coronavirus o no lo será.

HERRERA, SOBRE LA CAMPAÑA

Bien, luego si les parece porque ayer fue un día de comparecencias para los suyos de los dos partidos que forman la coalición de gobierno en España. Por una parte, Pablo Iglesias, que prepara el Congreso de Podemos, y por otra parte, Pedro Sánchez, que ayer se enfadó, pero no sé muy bien con quién.

Bueno, sí que lo sé y sí que se lo cuento. ¿Con quién se enfadó ayer Pedro Sánchez? Bueno, la campaña de las elecciones gallegas y vascas ya está lanzada. Ayer arroparon a Feijóo en Ourense Casado y Rajoy diciendo aquello de que no es bueno que los extremismos condicionen a los gobiernos. En el País Vasco, Sánchez lanzaba un alegato en defensa de la negociación que ha iniciado con los golpistas catalanes y ha defendido ese diálogo con inhabilitados, le recuerdo, inhabilitados, procesados y, además, ha criticado a quienes lo rechazan. Críticas al PP, a Ciudadanos, a los medios de comunicación que han venido denunciando la mesa del diálogo en la Moncloa etcétera, etcétera.

Por más irritado que se ponga, por más ofendido que se haga en los mítines no tiene razón. No tiene razón cuando culpa a los demás de la crispación territorial porque quienes han crispado la política catalana son los independentistas con los que él se sienta creando una operación de ingeniería social para dividir en una sociedad, hombre, pacífica, y convertir la mitad de ella al independentismo aprovechando una crisis económica y después a lo que venga.

Sánchez ignoró deliberadamente en su intervención de ayer que el mayor golpe a la mesa de diálogo no ha venido de ninguno de los partidos que la rechazan ni de las críticas que puedan hacer los medios de comunicación. El mayor ataque ha venido este fin de semana desde Perpignan porque allí se vio la auténtica cara del independentismo y el peligroso juego que tiene Sánchez en estas mesas.

Puigdemont dijo que había que preparar la lucha definitiva, estado de movilización permanente. Luego surgió está iluminada, Clara Ponsatí, "no nos dejemos engañar por mesas de diálogo del engaño que solo buscan ganar tiempo" y viva, además, la actitud de Urquinaona.

Y en Perpignan también estaba Torra con la misma sonrisa de lerdo que lucía en su paseo por La Moncloa con el señor Sánchez, es decir, en Cataluña todo está suspendido a la espera de las elecciones autonómicas. Las encuestas dicen que ganará Esquerra, que es lo que quiere, además, Pedro Sánchez para que luego el PSC pacte con ellos o si, vamos a ver, que Puigdemont puede volver a ejercer su capacidad de movilización sobre el independentismo radical. Cuesta pensar, cuesta creer que un individuo de las limitaciones mentales que tiene este, de metales y no metales, que tiene Puigdemont puede ser líder de nada, pero lo es.

Y hoy está previsto que Junqueras salga de prisión en virtud del articulo 100.2. Y saldrá 6 horas durante 3 días a la semana a dar clases de Historia. No te lo pierdas.

HERRERA, SOBRE IGLESIAS

Y luego lo de Podemos, que es muy entretenido. Miren, primero fue el chalet, luego la entrada en el Gobierno y ahora la liquidación de todo aquel discurso supuestamente regeneracionista con el que nos castigaron durante años: la casta, la casta y la casta.

Ayer Podemos anunció que pondrá fin a la limitación vigente de los salarios a tres veces el sueldo o el salario mínimo interprofesional y también cae la limitación de mandatos a 12 años, es decir, pues ahí está Iglesias como sus ídolos caraqueños: instalado a perpetuidad y con Irene de número 2. Pablo e Irene, los Ceaucescu que anduvieron creo que 20 o 25 años en el poder. Pues más o menos.

Aquel espontáneo movimiento de activistas de izquierda, bueno, en fin, que no pocos ya decíamos que era un cuento desde que nació, eso es una plataforma de poder y de promoción personal de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias y un grupo de colaboradores cada vez más reducido, cada vez menos Podemos y más Pablo.

Y luego, además, queriendo dar lecciones de Periodismo. Que sean controlados por mí, no por medios económicos, no por nada, por mí. Este es el que quería acabar con los medios de comunicación privados, que lo dijo. No, no, cabalgamos contradicciones. Será otra de las que cabalgan. Controlados por mí al estilo de cómo se controlan en los países que mandan los que son como yo y que yo diga, además, quién sí y quién no, quién puede publicar y quién no puede publicar que, además, quiero hacer un Ministerio de la Verdad. Hombre, vamos bien para ir en barco.

HERRERA, SOBRE LA LEY DE EDUCACIÓN

Y ojo que hoy los medios adelantan que el Gobierno tiene ya lista su aprobación mañana por el Consejo de Ministros de la nueva Ley de Educación, ya hemos perdido la cuenta de las que van, una nueva Ley de Educación no consensuada. La inmensa mayoría de las leyes educativas de España han sido hechas por socialistas. El PP aplicó la Lomce, que duró poco, y que nunca se llegó a aplicar completamente, que se lo pregunten a José Ignacio Wert.

La Educación es un coto vedado para la izquierda y ahí no deja entrar a nadie, absolutamente a nadie. El texto refleja la desconfianza de este Gobierno hacia la educación concertada, hacia la libertad en una palabra, por el adoctrinamiento, no por otra cosa. Si pudieran estos acabar con la concertada, acaban mañana a hachazos, literalmente. Esperemos que no pueda ser así, claro.