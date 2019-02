Herrera a las 8, jueves 21 de febrero

Tiempo de lectura: 1



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es jueves. Es 21 de febrero y son las 08:00 de la mañana. Ya son las 07:00 en Canarias de un día con cielo despejado en toda España, prácticamente en toda España, en la que el frío no existe por ninguna parte. No quiere decir que mañana, a lo mejor, no llegue, pero de momento no aparece.

Pero sí que es un día interesante informativamente. Y no es que le tenga que vender el pescado. Imagínese que yo aparezco y digo valiente y aburrido que no hay nada para contarles, pues estoy yo aquí. No, no, no. Hay cosas que contarles.

Es una mañana para que los separatistas vuelvan a quedar en evidencia mientras se les atraganta el desayuno al leer la prensa porque la Cataluña de las sonrisas, esa Cataluña de la cordialidad, de la felicidad, etcétera, etcétera, va a volver a hacer la puñeta a cientos de miles de catalanes con otra pretendida huelga general. Una cosa que se llama paro de país que consta, como saben ustedes, en quemar neumáticos en carreteras, en la AP7, en la A-2, en la C-55, en la Diagonal, yo que sé, donde corresponda.

Y en maltratar, maltratarle a usted, que usted es la Cataluña que saca todos los días Cataluña adelante. Usted, que va a trabajar ahora, usted que está llevando a su niño al colegio, ustedes son los que sacan a Catalunya, no esa panda de becerros que va quemando neumáticos por ahí, por las carreteras, que no han dado un palo al agua en su vida.