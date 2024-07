Herraiz, sobre la citación de Sánchez: "Un juez tiene derecho a investigar a quien quiera"

Muy buenos días. Desde las seis te viene acompañando 'Herrera en COPE'.

Te saluda Antonio Herraiz y si tienes deberes que hacer al aire libre, cuanto antes, mejor. Que viene arreando ya el calor y se va a notar de forma intensa en buena de España, con máximas de 44 grados en Badajoz y Córdoba.

Hoy hay una foto que retrata bien no sólo cómo le fue al Gobierno en la jornada en la que pretendía celebrar el primer aniversario de las elecciones generales del 23 de julio. Es una imagen que refleja a la perfección la realidad de la legislatura, con un Ejecutivo siempre en la cuerda floja, con una extrema debilidad parlamentaria y sometido al chantaje permanente de Junts, del partido de Puigdemont.

La protagonista es la vicepresidenta María Jesús Montero, sentada en su escaño, junto a la butaca vacía de Pedro Sánchez. Esto no es nuevo. Cuando hay un debate en el que el gobierno no tiene amarrados el 100% los apoyos, cuando sabe que va a perder la votación, el presidente prefiere no pasar el mal trago, abandona a los suyos y solo pisa el hemiciclo para votar.