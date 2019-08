Herraiz: “El Gobierno tiene que explicar bien el trabajo de una ONG como Open Arms”

qué tal muy buenos días de salud Antonio Reyes en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE que te acompañe en este martes hasta la 1:00 a las 10 se sube este tren Agustín Bravo es un clásico ya de todos los agostos en este programa el tiempo desde martes viene inestable va a llover en Asturias Cantabria y País Vasco esto lo habitual también la parte va a llover en el Levante Valencia en el norte de Murcia tampoco se descartan precipitaciones en el centro esta noche ha llovido Madrid Guadalajara en Cuenca el agua es lo que más se necesitarían Gran Canaria porque la isla sigue ardiendo y las llamas a esta hora se extienden un frente hacia el sur de la isla hay que esperar a que las autoridades actualizan la superficie raspada pero con creces las 10.000 hectáreas estamos ante el peor incendio de España de todo el verano que afectado al gran pulmón de Gran Canaria durante toda la madrugada han seguido produciendo qué tal la policia desalojando los llanos sí sí están tocando en las puertas y todo lo tuyo lo de uno tenemos que ir los últimos desalojo se han producido en los barrios de Tasarte y Tasartico en la localidad de aldea ocho municipios afectados y más de 4000 vecinos de alojados uno de los municipios te ha visto demasiado cerca las llamas es Artenara alcalde Suso Díaz y nos atiende ya en Herrera en COPE alcalde muy buenos días ahora mismo en Artenara venimos contando que había cerca de 80 vecinos confinados en el pueblo con la situación alcalde lo que pasa que sí vientos cambian y él se consigue lo hemos pasado muy mal vivido situaciones de nervios algunas escenas casi agonicas que le dice que le cuenta sus vecinos vamos a ver si por fin hoy acabar con las ventanas cuando cuando pasa por el pueblo o no está a las afueras qué es lo que ve ahora mismo la verdad que antes de salir del pueblo lo recordaba usted ahora mismo llevan dos incendios en apenas una semana el de hace 7 días fue grave sí pero este es incomparable esto es complicado no de sonido Suso Díaz alcalde de Artenara mucha suerte que los servicios de extinción termina en su trabajo que quiere estabilizar cuanto antes gracias por atendernos buenos días estar pendientes a lo largo de toda la mañana aquí en Herrera en COPE de este incendio en la isla de Gran Canaria también del fuego que se iniciaba ayer en Estepona en Málaga entrenar de vecinos fueron obligados a salir de sus viviendas en este caso todo se debió de una imprudencia en el caso de Gran Canaria estamos todavía a la espera de conocer el origen de este juego que arrasa doy a más de 10000 hectáreas se habla de 12000 la otra gran noticia de este martes sigue siendo la crisis del open arms dispara tenis disparate de bandas en Valdazo así que primero con las novedad luego entramos en los disparates en lo político en ese cruce de acusaciones entre gobierno y la ONG qué es un nivel muy muy el barco sigue fondeado frente a la isla de Lampedusa hoy entramos en el décimo noveno día en el mar ahora mismo a bordo ahí esta noche ha tenido que activar una evaluación de urgencia ante una situación crítica y se autoriza el desembarco de 9 personas en el buque llego a ver 106 ahora quedan 98 la novela del resto bueno pues tenemos la última propuesta que han hecho los responsables de open arms siguen rechazando viajar a España y uno de los puertos que es el gobierno de Sánchez primero Algeciras logo Palma Mahón Baleares en novena recuerda que la operación de rescate del Aquarius costó 250000 y que la respuesta que hacen ahora el Gobierno de España se llama travesía muy larga y muy cara así que lo que plantes desembarcar a los inmigrantes en el puerto de Catania la isla de Sicilia y después traerlos a España en avión a partir de ahí comenzaría el reparto por los 6 países que se han ofrecido a coger está incluido el vestido y la situación no deja de ser estrambótica por un lado una ONG diciendo al conjunto de la Unión Europea lo que tiene no lo que no tienen que hacer por un gobierno de España entre al trapo entrando en ese cruce de acusaciones diciéndoles que no quieren desembarcar en un puerto cercano cómo esmaltar un despropósito completo en lugar de sembrar duda lo primero que tiene que hacer el gobierno es el trabajo de una ONG como óperas que lo que ha hecho poner en jaque a todo un ejecutivo en funciones hasta donde ya está donde no pueden llegar estas organizaciones luego lo que tiene que hacer la Unión Europea es fijar una postura común para que es como Italia ministro italiano para ser más exactos no presume de haber ganado un pulso cuando estamos hablando de vidas humanas la vicepresidenta del Gobierno acusaban NG decimos de haberse empecinado en Italia cuando podía haber desembarcado en Malta y luego está el otro frente del argumentario del gobierno que es mirar directamente a Italia y en concreto a su ministro del Interior Matteo Salvini ministro defensa esa carita Robles en relación a los demás es una vergüenza para la humanidad en su conjunto la situación de debilidad cuando lo que se necesita es tener las decisiones muy claras y ser firmes bueno estamos viendo todo lo contrario el líder del PP Pablo Casado habla de bandazos de Pedro Sánchez antes en primer lugar al no tener un liderazgo a nivel europeo para que el gobierno italiano adquiere la responsabilidad que le corresponde con esta embarcación en segundo lugar y a destiempo abriendo el puerto el más lejano y el más peligroso para la travesía y volviendo a hacer un efecto llamada de cara a las mafias Pablo Casado que reapareció en medio de sus vacaciones para asistir a la exposición de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid lo más comentado por la parte de los discursos de Isabel Díaz Ayuso aparte de los nuevos miembros de su gobierno que tiene un perfil más político que técnico menos los del Partido Popular el nuevo look del líder del PP Pablo Casado se ha dejado una cuidada barba y como agosto para estos debates anda la gente entretenidas y la barba le queda mejor o le queda peor las cosas del verano el lunes en Huelva aldea más famosa del monte a coincidido el rocío chico y la conocida como la Venida de la Virgen que se celebra cada 7 años a las 14:45 los almonteños saltan la reja que sepa la Virgen del Rocío de tus fieles y daba comienzo la procesión por las calles de la aldea soñada las manifestaciones religiosas y culturales más bellas y estéticas de toda España está ahora la Virgen vestida de Pastora y hasta por las calles de la localidad onubense después de que las camaristas le habían despojado en el templete del alto del Molinillo del guardapolvo y el rostrillo que la han protegido durante este traslado la Blanca Paloma se dirige a la parroquia de la Asunción de Almonte y allí va a permanecer los próximos 9 meses de mediados del siglo pasado la Hermandad Matriz fija una periodicidad de 7 años para la Venida de la Virgen del Rocío por estos tradición cultura y religiosidad conviene conservar porque estaremos conservando también nuestra propia identidad así bien este martes el que están pasando más noticias que te cuenten titulares Ángela Sánchez