Carlos Herrera: "¿Con qué Lula da Silva nos quedamos o con cuál nos vamos a encontrar?"

LULA DA SILVA, VUELVE A GANAR LAS ELECCIONES EN BRASIL

¿Con qué Lula nos vamos a encontrar?

Bueno, saben ustedes que la noticia del día en el mundo es la victoria del Lula da Silva en Brasil, en las elecciones de Brasil. Tiene singular importancia eso, hombre lo particular para España porque Brasil es un país donde España tiene mucha presencia económica; industrial; laboral; telefónica; eléctricas; la banca... y la estabilidad en Brasil, el despegue de Brasil es imprescindible para que el negocio, nuestros negocios, usted a lo mejor resulta que tiene algunas acciones de Telefónica; bueno, pues estas cosas le interesan o le importan. Podríamos titular a esto, o hemos venido titulando: ‘La resurrección del Lula da Silva’, que es quien ha vencido de forma muy apretada, muy apretada en estas elecciones frente al señor Yair Bolsonaro. ¿Con qué Lula nos quedamos o con qué Lula nos vamos a encontrar? Con el interesante Lula que vimos en el inicio de su anterior presidencia, al principio de siglo, que hizo evolucionar y sacar de la pobreza extrema a no pocos brasileños; o con el Lula indefectiblemente viciado del virus del populismo que arrasa en Iberoamérica. Bueno, eso el tiempo nos lo dirá. Lo cierto es que sea o no ese populismo el de Lula, ha vencido a un individuo absolutamente reaccionario como Bolsonaro, de cuyo balance en Brasil no puede hablarse como, efectivamente, un gran paso hacia delante o un gran paso hacia el progreso de ese país.