"Potencialmente peligrosa": Javier Sierra señala los riesgos del objeto "interestelar" ocultado por EE.UU

Hace unos días el Comando Espacial de los Estados Unidos confirmó que en 2014 un objeto de origen interestelar se estrelló sobre el Pacífico Sur. El caso, considerado “alto secreto” durante tres años, acaba de abrir un debate sin precedentes en la comunidad científica. Es por ello por lo que en 'Herrera en COPE', Javier Sierra, nos lo cuenta. ¿Qué ocurrió sobre Papúa-Nueva Guinea?

"Acabamos de saberlo. El Pentágono reconocía estar investigándolo", ha asegurado Javier Sierra. "Aquella mañana, un objeto de medio metro de diámetro cayó en el Pacífico Sur. Calcularon que su origen estaba mucho más allá de donde vienen habitualmente", este tipo de objetos que acaban por colisionar en la Tierra.

6/ “I had the pleasure of signing a memo with @ussfspoc’s Chief Scientist, Dr. Mozer, to confirm that a previously-detected interstellar object was indeed an interstellar object, a confirmation that assisted the broader astronomical community.” pic.twitter.com/PGlIOnCSrW