La civilización que no debería existir: Javier Sierra expone las pruebas que demostrarían su presencia

Muchos son los libros que abordan la cuestión de una civilización antigua desaparecida. Un hecho que explicaría el motivo por el que en el Antiguo Egipto tenían ya desarrollado un sistema de escritura complejo, además de un sistema de construcción. De todo esto hemos bablado en 'Herrera en COPE' con el periodista Javier Sierra.

"En el caso de Egipto fue justo casi al contrario. Lo más antiguo es lo más colosal. Las pirámides de la Meseta de Guiza pertenecen a la cuarta dinastía, al inicio de la civilización. Y lo que vienen a hacer los Ramses y todoslos faraones posteriores de dinastías como la 18 o la 19, son templos impresionantes pero nada que ver con las pirámides que son colosales", comenzaba contando Javier.

El misterio con las pirámides de Egipto

Tal y como ha asegurado el periodista, realmente no conocemos las pirámides en profundidad tanto como las estudiamos. En concreto, aquí hablaríamos de las famosas -Keops, Kefrén y Micerinos-, las cuales presentan "un problema de base muy importante", según Javier. Y es que, al parecer, "no hay textos sobre la construcción de las pirámides", ha dicho. "Hay estelas y paredes llenas de jeroglíficos donde nos cuentan historias de todo tipo. Pero sobre las pirámides no hay un texto en un templo o en un lugar en el desierto donde se explique cómo las hicieron.Es como si no les hubiera importado contar esa epopeya que es la más grande a la que se enfrentaron los egipcios", continuaba comentando.

"La sospecha que tienen algunos egiptólogos es que, las pirámides, en origen, estaban revestidas por unas losas de caliza, lisas, que las hacían prácticamente como espejos. Y, se supone, que esas piedras estaban llenas de inscripciones. Pero claro, al ser retiradas para construir El Cairo, se desmontaron y con eso se hicieron edificios, puentes, casas... y esos textos que podrían explicar cómo se hicieron se evaporaron", proseguía.

Lo que más le parece curioso a Javier es que, a partir de la quinta dinastía, en el interior de las pirámides "están los textos de las pirámides que explican el viaje al más allá de los faraones y hablan de las estrellas. En cambio, en estas de la cuarta dinastía de Keops no hay nada y eso mosquea muchísimo", contaba.

¿Por qué es imposible haber construido las pirámides en 20 años?

Javier Sierra ha hecho referencia a Herodoto, geógrafo e historiador griego -considerado como el padre de la historia en el mundo occidental -: "Le contaron que las hicieron en 20 años. Él hablaba de que participaron 100.000 hombres en su construcción que se turnaban cada 3 meses, y que era una obra que les tenía ocupados durante todo el año. Hoy los egiptólogos son mucho más prudentes en ese sentido", señalaba.

"Y el hallazgo en 2013 de un papiro, en un puerto del Mar Rojo, de un capataz que trabajaba para la construcción de la pirámide ha cambiado un poco la perspectiva, porque ha hecho que recapacitemos sobre el reinado de Keops (que no reinó 20 años, probablemente el doble, y de él conservamos una figurita de ajedrez).Los antiguos egipcios aprovechaban los antiguos templos (pirámides), y muchas veces los restauraban. Pensaban que las piedras eran tan sagradas como semillas, y que había que plantarlas, utilizarlas de base, para luego edificar los templos", explicaba.

La civilización antigua

Antes de finalizar la sección, Javier Sierra ha resaltado otro misterio de Egipto y ha introducido el análisis a la supuesta civilización antigua: "Otro gran enigma de la Meseta de Guiza que es la esfinge. Sabemos por crónicas históricas que la esfinge estuvo mucho tiempo bajo la arena, y lo único que salía era la gran cabeza. Resulta que la esfinge tiene el cuerpo mucho más erosionado que la cabeza, no tiene sentido porque la cabeza estaba fuera. Y además esa erosión es una erosión redondeada, como si hubiera habido un gran torrente de agua cayendo permanentemente sobre él. Pero Guiza es un desierto. La última vez que hubo agua suficiente para provocar esa erosión es hace 8.000 años, y la esfinge oficialmente tiene 4.500, o sea que ya es el doble de antigüedad lo que dice la geología".

