Javier Sierra, desde Egipto, señala el punto exacto en el que estaría enterrado Alejandro Magno: "Los turistas no entran ahí"

Con Javier Sierra, nos vamos de viaje a Egipto. La historia de Alejandro Magno es uno de los relatos clave para la humanidad. Desde que tenemos registros y escrituras. Lo que no se sabe es dónde está su tumba.

Es un auténtico enigma. Sierra, por diversos motivos, se ha desplazado a Egipto (el oasis de Siwa). Hay quien dice que la tumba podría encontrarse por allí.

En concreto, relata que el lugar es mágico y "esto es un mar de palmeras en medio del desierto. Hasta este remoto rincón, que está alejado de las grandes ciudades del país del Nilo, Magno llegó en el siglo IV a.C para pedirle consejo al oráculo de Amón".

Alejandro Magno preguntó al oráculo si merecía la corona de Egipto "y le dijo que sí, convirtiéndose en el primer faraón legitimado por un Dios en ese país. No era fácil. Un rey persa hizo lo mismo. El oráculo no le dio permiso y un ejército fue devorado por una tormenta de arena".

¿Dónde está la tumba de Alejandro Magno?

¿Y queda algo de lo que él vio en Siwa, en Egipto? Responde nuestro colaborador que "queda el oráculo. Es decir, la estructura externa. Una roca. Encima de ella, hay un templo de piedra que se conserva parcialmente. Uno se puede hacer una idea aproximada. Pero de lo que no quedan pistas es de la posible tumba de Alejandro".

Sobre esto, entramos en un pasaje de la historia fascinante. Alejandro Magno fallece en Babilonia y "es ya una divinidad. Las tribus iberas de aquel tiempo acudían a venerarlo porque tenía una fama que trascendía lo humano. Cuando él muere, sus generales se disputan la posesión del cadáver".

Hay una procesión "que quiere llevar en Babilonia el cadáver. Pero Tolomeo roba un cadáver, se lo lleva a Egipto y de ahí se conduce hasta Alejandría que es la ciudad que él fundó y donde supone que hay un par de posibles ubicaciones. Alejandro dijo que quería ser enterrado en Siwa".

En Siwa se ha buscado esa tumba y "los arqueólogos no se han puesto de acuerdo sobre esa ubicación. Pero de ahí a decir que el cuerpo quedó aquí, pues hay un abismo".

La última pista de la ubicación, explica Sierra, es algo que se descubrió a principios del siglo XX en el cementerio latino de Alejandría. Es un cementerio mayoritariamente católico "y en ese sitio, justo ahí, en una especie como de barranco, se ha encontrado una estructura colosal. Una especie de bloque gigantesco que creen que podría formar parte de la tumba de Alejandro Magno".

Los turistas no se acercan ahí, no hay una protección especial de ese legado, "pero sí hay planes para empezar excavaciones alrededor para ver si dan con la estructura. Aquella tumba, por cierto, que fue a venerar Julio César".

La causa del fallecimiento de Alejandro Magno, por otra parte, continúa siendo un misterio. No se sabe "porque no tenemos el cuerpo. Hay mucha leyenda alrededor. Muere con 32 años. Y, cuando él llega a Babilonia, le dicen que no entre porque los oráculos y los pronósticos hablan de una mala noticia".

Por último, sobre la sucesión de Alejandro Magno, explica que "los soldados se desacreditaron unos a otros. Era demasiado el territorio para un rey que había salido de una región tan pequeña como Macedonia".