"El que puede gastarse dinero en un viaje también puede gastárselo en hacerse un test"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día.

Marcos desde Galicia “¿Es tan difícil que quien venga de otro país traiga un día antes una prueba que tenga del coronavirus de que no lo padece, antes de subir a un avión? ¿Es tan difícil pedir pruebas para todos para que no contaminen el avión?”

Por otro lado, Rocío desde Pozuelo nos cuenta la experiencia que ha vivido con su hija en el aeropuerto “el otro día mi hija vino de París y la juntaron con otro vuelo que venía de la India. ¿Nos están tomando el pelo? Después de todo lo que ha pasado en España.”

Vicente de Valencia tampoco entiende nada “un test son dos minutos, hay tiempo, gente y dinero, el que hace un viaje de 1.000 euros puede gastarse el dinero en el test rápido. Es una chorrada”

El regreso a las playas no ha sido tan satisfactorio para unos como para otros, Maribel desde Alicante nos cuenta su experiencia durante el fin de semana “madrugué para encontrar un buen sitio, pero vino la lista de turno, aquella que también le apetece ponerse en primera línea aunque llegue tarde. Se puso pegada a mí y le expliqué que no estaba cumpliendo con la norma de la distancia social, ella me dijo que si tenía que traer el metro a la playa”

Otro de nuestros oyentes afirma que “en estos días han atracado en Tenerife un transatlántico francés y otro italiano, están moviéndose por la ciudad y no paramos de recibir turistas”

Jesús desde Huesca “me llamó la atención que parte de la gente que no llevaba mascarillas eran franceses”

Cada mañana, los oyentes tienen su tertulia con Herrera, un espacio plural y abierto a todas las opiniones que el programa de Cope recibe en el 600991314. Antonio Naranjo y Carmen Ibáñez escuchan todos los mensajes y luego emiten una selección de lo mejor