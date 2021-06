Los oyentes de 'Herrera en COPE': "No soy ni de derechas ni de izquierdas, soy un español preocupado"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Los oyentes comienzan la semana comentando la concentración de ayer en la Plaza de Colón contra los indultos a los condenados por el procés. “Gracias, muchísimas gracias a todos los que asististeis a la manifestación de ayer domingo en mi nombre y en el de tantos, tantos y tantos que no pudimos ir”, agradece Beatriz de Granada.

Mari Carmen de Elche quiere recordar que “ayer Pedro Aragonés, a su vez presidente de la Generalidad de Cataluña, dijo que no van a renunciar a nada. A nada. Lo dice así de descaradamente. Si este señor de la Moncloa tuviera un poco de dignidad, hoy pararía los indultos”.

“Señor Herrera, se confirma que el medidor que ha empleado la delegación del Gobierno en Madrid para contar los fachas en la Plaza de Colón es el mismo medidor empleado para contar los muertos de la pandemia. Salvados estamos”, bromea Francisco de Badalona haciendo alusión a las discrepantes cifras que han dado las autoridades sobre los presentes en la concentración.

Mari de Rianxo dice que “cuando sale la derecha, no se queman contenedores, no se rompen escaparates, se va a lo que se y se respeta a los demás, a los que con su sudor y trabajo tienen que defender su vida”.

Desde Madrid, Trinidad responde a la vicepresidenta del Gobierno. “Dice la señora Calvo que los que estuvimos ayer en la concentración, odiamos a Cataluña. Esta señora no dice más que estupideces. Yo soy madrileña y tengo muchos hijos. Una de ellas está casada con un catalán y tengo cinco nietos catalanes. ¿Y dice usted que yo odio Cataluña? Lo que usted dice nada más que son sandeces”.

Mario de Santander lanza un mensaje muy claro. “No soy ni de derechas, ni de izquierdas, ni de arriba, ni de abajo, pero creo que lo que están haciendo no es normal. Yo como ciudadano veo que los derechos son para cuatro que están ahí arriba mandando. Es que los demás no tenemos derechos. Que, si robas una gallina lo que te pasa, y estos se querían quedar con tierras enteras. Yo no se que pasa en este santo país”, explica.

Y, por último, la preguntita del día que hoy la formula Mauro de Sevilla. “¿Cree usted que Juan Espadas de Sánchez nombrará hijos predilectos de Sevilla a Otegui, a Rufián, a Junqueras, a Puigdemont y a esa clase de gente?”, envía.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.