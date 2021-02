Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Yo pasé el 23F sin poder dormir y escuchando la radio"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy viene en forma de duda; ¿Quién seguiría hoy en pie en caso de ocurriese lo mismo? ¿Hay un Suárez, un Mellado, un Carrillo?

Como es lógico, el cuarenta aniversario del intento de Golpe de Estado del 23F nos trae los recuerdos y vivencias de nuestros oyentes. Astrid de Zaragoza recuerda que “estaba en Alemania y me llamó mi padre diciéndome que me separase de mis amigos comunistas porque no me dejarían volver a España. Estaba asustadísimo”.

Luis de Cáceres nos cuenta como era la España de por aquel entonces, diciendo que “la política era terrible. El Congreso era un corral de gallos, con una agresividad, en especial socialista, tremenda. Los propios miembros del partido del presidente fueron los culpables de que tuviera que dimitir, ETA sembraba el terror en el país…”.

Joan de Jaén nos cuenta que “no había nacido cuando fue el Golpe de Estado, pero siempre digo que pasó el día de mi cumpleaños. Cuando lo comento, los más mayores se acuerdan, pero desde unos años hacia atrás no saben que fue ese día”.

Pedro, barrendero de Madrid, recuerda que “estaba jugando al ping pong en la agrupación socialista de San Blas. No se me olvidará lo que nos dijo la gente; dejad lo que estéis haciendo e iros a casa que estos van a salir de caza”. Ana de Toledo comenta que “estuvo toda la noche en vela escuchando la radio. Ahí terminó la amenaza de volver a una dictadura, gracias a Juan Carlos y a Adolfo Suárez”.

Por otro lado, Vicen de Valencia nos cuenta que “acababa de entrar como militar de reemplazo en Valencia. Esa noche estuve más tenso que Pinocho en un Ikea”. Y desde el pasado, pasamos al presente. Fausti de Albacete tiene claro que “Podemos quería llegar con algaradas en la calle al 23F y lo han conseguido. Querían visualizar el fracaso de la España democrática, así de simple”.

Jesús de Segovia comenta que “la alergia que le produce la corona a Sánchez y en especial a los podemitas es porque no pueden ellos tener a las capitanías generales como quisieran, para mandarnos al ejército cuando haga falta”. Por último, Teresa de Segovia recuerda que “toda esta gente está donde está gracias al Rey Juan Carlos, porque sino no estarían ahí. Si son tan inteligentes, que lo piensen que por él están ahí”.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al Whatsapp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.