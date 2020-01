"Herrera, ¿Te estás sacando billetes para huir a Somalia?"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día.

Algunos de nuestros oyentes ven muy optimista al Líder en el día de hoy, y así se lo han hecho saber, como Carmen desde Málaga “te veo muy optimista con este nuevo Gobierno, desde mi humilde opinión creo que Pedro Sánchez lo que quiere es ser Jefe de la República española, ¿no veis que aparta al Rey de todos lados y le mira con cara de disgusto?”

Por otro lado Ángel desde León le manda una advertencia a Herrera “Greta Thunberg te va a terminar poniendo las pilas, vas a contaminar un montón, vas a tener que comprar un desfibrilador de tontos enchufado las 24 horas del día y a máxima potencia.”

Sobre la entrevista de esta mañana al presidente del PP, Pablo Casado, Andrés desde Madrid “me gustaría saber si en realidad España Suma era una opción real o era una especie de excusa que llegado el momento en el que estamos el PP o Pablo Casado lo iban a tener guardado para decir '¿Veis como podríamos haber ganado?'”

Charo desde Madrid lo tiene claro “yo no entiendo mucho, pero eso de que PP y Ciudadanos digan que Pedro Sánchez les pedía su apoyo gratis, no me parece que sea tan gratis, porque para el resto de los españoles y el bien de España habría sido que no tuviese que pactar con toda esa gentuza”

Cada mañana, los oyentes tienen su tertulia con Herrera, un espacio plural y abierto a todas las opiniones que el programa de Cope recibe en el 600991314. Antonio Naranjo y Carmen Ibáñez escuchan todos los mensajes y luego emiten una selección de lo mejor