"Ese momento en el que Iglesias le hace ojitos a Sánchez..." Lo mejor de La Tertulia de los Oyentes

La audiencia, de nuevo, entregada al analisis del debate electoral. Una de las oyentes, María de Pozuelo, ha destacado un instante del debate que para ella fue muy destacado: "ese momento en el que Pablo Iglesias le hace ojitos a Sánchez", en referencia a un posible pacto de Gobierno entre ambos líderes.

María Teresa de Córdoba, por su parte, se ha acordado del partido que no estuvo presente, Vox, y se ha preguntado si el voto para Abascal no sería un voto útil: "hasta ahora el PP no había podido gobernar en Andalucía, hasta que ha llegado Vox. ¿Cuál es el voto útil entonces?".

Por su parte, Jesús de Lleida ha hecho un análisis bastante acertado en 20 segundos enfatizando en el lenguaje corporal de Pablo Iglesias. "El bolígrafo en las manos de Pablo Iglesias denota inseguridad", ha afirmado este oyentes.

Además, hoy han llegado varios mensajes que han abroncado "al mito viviente". María Luisa Iturbide le preguntaba a Herrera en "qué se basaba para decir que Sánchez no había perdido por K.O el debate.

