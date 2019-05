El adiós de los oyentes a Rubalcaba

Los oyentes de Carlos Herrera se han despedido hoy definitivamente de Rubalcaba, un político admirado, temido, criticado y querido a partes iguales sobre el que, más allá de valoraciones políticas, prevalece el reconocimiento al ser humano desaparecido.

Carmen de Leganés recuerda que "fue excelente", Ana María rememora cómo se cruzaba con él en Majadahonda y cómo ahora ya no pasa por delante de su casa para no pasar un mal rato. Javier, víctima de terrorismo, es menos partidario y desde Málaga asegura que otras personas de su condición no tienen un buen recuerdo de quien lo fue todo en el PSOE. Finalmente, Álvaro desde Álava homenajea al difunto pero repudia la utilización de su muerte, a su juicio, por parte del Gobierno de Sánchez y más en concreto de Calvo.

La preguntita a El Mito, que ha comenzado la tertulia glosando a instancias de Antonio Naranjo por qué y para qué desayuna piña, ha versado sobre la herencia de Rubalcaba y de otros de su generación en el actual PSOE. Ojo a la respuesta de Herrera y a los comentarios subsiguientes de sus tertulianos de hoy, Ignacio Camacho, Sonsoles Ónega y Francisco Rosell.

Finalmente, Lola de Mérida y Rafael desde León se han fijado en la nueva ley que obliga a fichar en todos los puestos de trabajo, incidiendo en cómo afectará eso en la Administración Pública y en el olvidado sector de las amas de casa. Cada día, los oyentes de Herrera charlan un buen rato con él dejando sus notas de voz en el Whatsapp del programa, el 600991314. Y Naranjo y Cuadrado los escuchan todos y dan a conocer los mejores de la jornada.