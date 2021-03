Gay de Liébana: “Los reajustes de los trimestres de 2020 han amortiguado el golpe del PIB”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Algo es algo, aunque no sea mucho. Porque no es lo mismo, Don Carlos, que el PIB se desplomara en 2020 al -11%, como en principio se dijo, sino que lo haga al -10,8%. Dos décimas son dos décimas y la barrera psicológica del -11% ahora queda en algo más del -10%, pero sin llegar al -11%. En fin, Don Carlos, que quien no se consuela es porque no quiere. Los reajustes de los trimestres de 2020 han amortiguado el golpe del PIB. La demanda nacional, con el consumo de los hogares en horas bajas, restó 8,8 puntos al PIB, la demanda externa tuvo aportación negativa y la inversión, a la vista del panorama, aflojó como no lo hacía desde 2009, descendiendo. Al final, el PIB del año 2020 a precios corrientes se reajusta, por esa menor caída, y queda concretado en 1.121.698 millones de euros, por lo que se reduce en 123.074 millones en comparación con 2019.

De los sectores de nuestra economía, solo la agricultura, a tenor de las circunstancias, se impulsó, con un avance del 5,3%, mientras la construcción cayó en 2020 un 14,5%, los servicios un 11,1% y también la industria y la energía en un 9,6%. Lógicamente, Don Carlos, tal y como era previsible, ese reguero de adversidades incide en las retribuciones de los trabajadores, que disminuyeron en el cuarto trimestre de 2020 en un 4,5%, con un 6,1% menos de horas trabajadas. Y lo peor, Don Carlos, las pérdidas de empleos a tiempo completo por culpa del marco restrictivo decretado como consecuencia de la pandemia: 960.000 empleos a tiempo completo menos en un año.

Ahora, Don Carlos, el objetivo es salir del socavón en el que hemos caído, y poner en marcha los motores de nuestra economía para que remontemos el vuelo en lo que resta de 2021 para recuperar todo ese terreno perdido.