Los viajes que le salieron mal a los ‘fósforos’

Cuando, seguramente, la mayoría de los españoles estén preparando sus viajes para las vacaciones de Semana Santa en este primer día de operación salida de la DGT, en ‘la hora de los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ nuestros oyentes recuerdan aquellos viajes que salieron mal.

Alfonso recuerda el viaje de Sevilla a Segovia en coche y que la copiloto, que llevaba el GPS en el móvil que es “de esas que todo lo sabe, nos metió por un camino de tierra 40km”. Tardaron 10- 12 horas en llegar a Segovia

Manuel viajó en 2001 junto a un compañero de Zaragoza a Benidorm para ir a ver un concierto de Bob Dylan. El viaje iba bien hasta que llegaron a Valencia. Por GPS, que entonces no existía, llevaba un mapa de esos “que regalan en las agencias de viajes” y decidieron ir a Benidorm por el interior. Cuando de repente empezaron a ver carteles que nos indicaban que estábamos en Albacete. Así que pararon a preguntar a una gasolinera y, finalmente sí llegaron al concierto.

Paco, nos habla del viaje de una amigo banderillero que tuvieron que viajar de Nimes al puerto de Santa María. Cuando por la noche llegaron a Madrid, el chófer estaba cansado y el amigo de Paco decidió conducir él. Sin embargo al pasar las horas y despertarse otro de los miembros de la cuadrilla vieron un cartel que ponía ‘San Sebastián, 20km’. Finalmente, llegaron a la corrida.

Concha realizó un viaje en coche con su familia por Estados Unidos y unos amigos le recomendaron que viajaran al cañón del Colorado que ellos habían realizado. Así que emprendieron rumbo hasta que se dieron cuenta que ya no iban por la autopista sino por una carretera, y que un viaje de unas pocas horas de duración se convirtió en muchas más. El caso es que los amigos que le hicieron la recomendación, le dieron una vuelta al cañón, estuvieron bordeando el Cañón del colorado durante todo el viaje.

Amalia, nos dice que toda su vida ha sido copiloto pero “pero una copiloto sufriente porque siempre he traducido lo que decía el GPS, pero el pariente no me hacía caso y siempre terminábamos discutiendo y enfadados”. Y recuerda una anécdota de un viaje de Granada a Huelva que “por confusión” entramos en Sevilla y que les costó una hora salir de la capital andaluza para continuar con el viaje.

Ana María no tiene carné de conducir y siempre es copiloto. Y nos recuerda dos anécdotas: una de ellas, cuando viajaron a Málaga para llevar a uno de sus hijos y terminaron en Mijas; y la otra, cuando su madre se sacó el carné y viajaban desde Jerez al Puerto de Santa María pero se metió en dirección contraria en la autovía.

Jordi, iba de vacaciones a Andorra junto a un amigo. Salieron de Barcelona y durante el viaje no paradón de hablar y hablar. Hasta que pasado un tiempo, vieron un cartel en la carretera que ponía ‘Bienvenido a la Comunidad de Aragón’.

Francisco Javier recuerda el día que iba de copiloto con su madre y de Sevilla se dirigían a Tomares pero, la madre se saltó la salida. Así que decidió parar el coche y dar marcha atrás ante la incredulidad, sorpresa y susto de su hijo.