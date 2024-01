Un vecino de San Sebastián va a comprar y el pescadero se queda a cuadros por lo que le pide: "Tuve que ir"

Este martes, preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre las cosas a las que son alérgicos. ¿Cómo le ha cambiado la vida esa intolerancia?

Un oyente ha explicado que adquirió una alergia al anisakis. Y también a las angulas. Un día cualquiera, tuvo que ir a la pescadería y le hizo una petición muy particular a uno de los empleados de este establecimiento. Descubre de qué se trata en el siguiente audio.

En concreto, explica que descubrió que tiene alergia a las angulas. Y no es una broma. "Las comprábamos muy baratas en Francia viviendo en San Sebastián. Tuve que ir a una pescadería y llevé un tubo de ensayo pequeño. Les pedí si, por favor, me daban un par de angulas para comprobar si era alérgico".

Inmediatamente después, el pescadero le respondió lo siguiente: "Todo sea por la ciencia". Este comentario ha provocado la risa de todos los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Carmen, otra 'fósfora', es intolerante a muchas cosas. Descubrió que tenía alergias al trabajar en su hospital ubicado en Puerto Real, Cádiz. Comía pan y empezó a hincharse. "Me encontraba bastante mal. Me desvanecí. Y di con un buen doctor, acertó en dos o tres pruebas, pero se le olvidó una importante: la de la histamina. La contienen todos los productos alimenticios".





El caso de Amparo también es muy particular. "Tengo sensibilidad química múltiple. Una enfermedad rara. No es alergia. Es intolerancia a todos los productos químicos y a algunos naturales que tengan olor fuerte como el ajo o la cebolla", narra. Dice que no puede cocinar mucho. Y con la ropa nueva le sucede lo siguiente: y es que no puede ir a comprar en las tiendas. La tiene que echar a remojo con bicarbonato para que no huela a nada antes de ponérsela.

"Muchas veces no puedo salir de casa"

A esta 'fósfora' le sucede esto desde hace 13 años. Y apareció de repente. Relata que se ha acostumbrado a esta situación, aunque "es muy duro. Luego está la contaminación. Es de Gijón y muchas veces no puedo salir de casa. Tengo que comer comida ecológica". Su intolerancia también lleva consigo el electromagnetismo porque no puede usar móvil ni ordenador. Pero el teléfono fijo no le da ningún problema.

Más testimonios de nuestros 'fósforos'. Sonia ha querido contar el testimonio de su hija. Es alérgica al frío. Le salió con 20 años, cuando iba a ver un partido de fútbol en Soria. "Se encontraba mal, le salieron sarpullidos, creíamos que había comido algo y que le había sentado mal. Otra vez fuimos al Cantábrico y le pasó lo mismo. Le hicieron pruebas y le salió esto". Ahora, su pequeña ha aprendido a gestionarlo. Tiene que llevar ropa técnica debajo.

Cuando le comunicaron que su hija era pequeña al frío, ni sabía que existía esa alergia. Escucha la sección completa de 'la hora de los fósforos' de este martes en el siguiente audio.

"Me salió alergia a las legumbres porque me atiborraba a cacahuetes"

María Luisa dice que, cuando abusa de un alimento, hay un momento en el que su organismo dice basta. Además, durante la pandemia, atravesaba una situación económica mala. Comía lo justo y lo que hacía era atiborrarse de cacahuetes. "Me salió una alergia a las legumbres porque el cacahuete es una legumbre".

Otra oyente, llamada Valentina, afirma que es alérgica a todos los antiinflamatorios. "De aquí a una semana, el médico me volverá a llamar para decirme que soy alérgica al paracetamol....", le cuenta a Alberto Herrera.

Lo que le pasa es que le entra una congestión enorme. Por eso, le encantaría saber cuál es la alternativa.

Por último, hablamos con Eduardo. Es angoleño, vive en Palma de Mallorca. "Mi alergia la llamo acelerador de partículas. No tiene explicación. Abro la nevera, la tengo que abrir despacio. El aire que sopla la puerta y la empuja hacia afuera... hace que se me bloqueen las vías respiratorias".