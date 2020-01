Una turista denuncia que durante dos días no salió el sol en el Mar Menor para cobrar el seguro

¿Has sido víctima de una estafa por parte de turistas? ¿Cómo lo has solventado? Este jueves le hemos lanzado estas preguntas a los oyentes de 'Herrera en COPE' a propósito de la investigación que se ha abierto para determinar si las tres mujeres americanas que denunciaron una violación en Nochevieja mintieron para cobrar el seguro.

Entre todas las llamadas ha destacado la del 'fósforo' Jesús, guardia civil de profesión. Según ha dicho, cuando estaba destinado en Cabo de Palos, en el Mar Menor, se presentó una señora, cree que de origen alemán, para denunciar que "durante dos días no había salido el sol".

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

"Fue una semana de tormentas de verano", ha explicado el oyente, pero la turista había contratado un seguro que le cubría los daños si no podía disfrutar de una semana de sol y playa. "Estamos a jueves y no he bajado a la playa", le dijo.

La turista en cuestión quería que el 'fósforo' le certificara la ausencia de sol para después dirigirse contra la compañía aseguradora.

Esta no fue la única denuncia surrealista a la que se enfrentó el oyente. En otra ocasión otra señora quiso denunciar que el cambio de pases de un semáforo del rojo al verde le molestaba porque no podía dormir. "Le quitamos el semáforo y aguantará usted los golpes de los coches", le dijo el oyente.

Según ha explicado Jesús, "existe la obligación de tramitar todas las denuncias", por lo que se envían a la Policia Judicial, que es la competente para darles o no trámite.