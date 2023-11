Un test en el colegio le dice que es "tonto" y 40 años después nadie cree lo que hace: "Empecé con un vecino"

Te lanzo varias preguntas: ¿alguna vez alguien te ha dicho que no podrás alcanzar lo que te propones? ¿Esto te ha cortado las alas? Es el tema que planteamos en 'la hora de los fósforos'. Uno de esos testimonios es el de Juan, uno de nuestros oyentes, que cuando tenía 11 años "el orientador del colegio me hizo los tests que se hacían en ese momento. Pero bueno, creo que es un poquito selectivo, eso de que por un test te digan que eres, vamos a decirlo entre comillas, tonto". Escucha la historia completa en el audio que tienes disponible a continuación y descubre a qué se dedica cuatro décadas después.

Audio





Como te mencionábamos, a Juan le dijeron que no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que lo mejor era que se dedicase a otra cosa. Han transcurrido cuarenta años y ha demostrado con creces que ese test no estaba muy acertado. ¿Y por qué? Pues porque ahora mismo tiene cincuenta y ojo porque es arquitecto, ingeniero y tiene dos másteres.

Pero su gran lección no acaba ahí, ya que "con 18 años tenía 60 alumnos a los que daba clases particulares". Empezó con un vecino al que le dijo su madre que le tenía que dar lecciones de matemáticas. Juan se negó… en un principio. Al final, lo que iba a ser un favor, se convirtió en un empleo, pues llegó a dar clases a sesenta personas.

"He tenido una visión. Vamos a salir adelante, nos vamos a casar y vamos a tener hijos"

Más allá de este testimonio, descubrimos otra historia de las que encogen el alma y emocionan a partes iguales. Este relato lo protagoniza Silvia. Le contó a su pareja que padecía un cáncer terminal y su respuesta le cambió la vida.

"Déjame porque llevamos seis meses, ¿para qué te vas a complicar la vida? Yo sé lo que es esto, el sufrimiento que se pasa", le decía a Borja, su chico. Y Silvia sabía bien la dureza de esta enfermedad porque en el año 2004, su hermana falleció de cáncer.





Lo que no esperaba Silvia era la respuesta de su novio. Atento a lo que ha contado en 'la hora de los fósforos'. "Me llamó a las horas y me dijo, mira Silvia, he tenido una visión, no te preocupes, vamos a salir adelante, nos vamos a casar y vamos a tener niños". Lo bonito de todo esto es que su novio no se equivocaba. 20 años después, son marido y mujer y tienen una pequeña en común. Escucha aquí la historia completa.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





José Antonio ha sido otro de los 'fósforos' que, de manera generosa, ha llamado a 'Herrera en COPE' para compartir su testimonio. En su caso, por desgracia, quedó en coma tras un accidente de moto y el pronóstico no era positivo. Por suerte, tras tres semanas despertó y lo llevaron a un hospital cerca de su casa. Ahora le han dado el alta y asegura que el tener a los suyos cerca le ha dado la fuerza que necesitaba para despertarse cada día con una sonrisa.





Herrera: "De repente, Puigdemont es un político respetable que pide escolta para volver a España"

En 'Herrera en COPE', más allá de descubrir este tipo de historias, también te contamos cómo te influye la actualidad. Un ejemplo de ello es el monólogo de Carlos Herrera y su reflexión sobre las principales noticias de la jornada. En este caso, el comunicador habla sobre Carles Puigdemont. También desgranó la exposición de motivos y el articulado de la ley de amnistía presentada por el PSOE. No te pierdas su análisis al completo en el siguiente vídeo.