El reencuentro de unos abuelos 50 años después de hacer la mili: “1.500 personas”

No es que hoy sea el Día de los Abuelos, pero siempre es buen momento para rendir homenaje a quienes se encargan de hacer las delicias de nuestros nietos y quienes reparten amor sin esperar nada a cambio.

No hay imagen más tierna que la de un pequeño cogido de la mano de sus abuelos o el tierno abrazo entre nieto y abuelo que encoge el alma.

Son los abuelos el espejo en el que se miran nuestros hijos, el espejo en el que nos mirábamos nosotros de pequeños. Son el ejemplo que tenemos de referencia en nuestras vidas.

Un abuelo es el que te enseña, te mima, te cuida, te ayuda, te comprende... y, sobre todo, lo más importante: un abuelo siempre, siempre, siempre, te hace feliz.

Quien no recuerda los veranos que disfrutaba con sus abuelos mientras sus padres trabajaban; aquellos días que te llevaban y recogían del colegio; las tardes del domingo junto a tu abuelo escuchando el fútbol en la radio; los pequeños secretos que has compartido con ellos... y las risas.

Como dice Antonio Agredano en sus 'Crónicas perplejas' en los que rinde un sentido homenaje a los abuelos: "Cómo no quererlos. Cómo no necesitarlos. Y cómo no recordarlos".

Este miércoles son ellos los verdaderos protagonistas de los 'fósforos' de 'Herrera en COPE'.





“La mili nos separó”





A punto de cumplir 76 años, este viernes es su cumpleaños, José ha compartido su emocionante historia con nosotros confesando ser un gran “amante de la música”, aspecto importante para su relato.

Cuando tenía 18 años, José y cuatro amigos más de Torredonjimeno, un pueblo de Jaén “hicimos un grupo y decidimos irnos a Madrid”. En la capital española los cinco chicos estuvieron viviendo de la música “hasta que la mili nos separó”, cuenta este oyente de Carlos Herrera.

Después de cumplir con su obligación en el servicio miliar este grupo de jóvenes no volvió a reunirse. Y, ahora, “50 años después la milinos hemos reencontrado”, revela emocionado José.

Un entrañable reencuentro que José y sus amigos no olvidarán en la vida y que puedes escuchar cómo fue en el siguiente audio:

Desde aquel momento, la vida de estos abuelos ha dado un giro de 360 grados ante la felicidad de sus nietos.

Abuelas apasionadas del fútbol, abuelos coquetos...





En este espacio que hemos dedicado con todo nuestro cariño a los abuelos, hemos comprobado lo importante y necesarios que son en nuestras vidas y lo que son capaces de hacer para seguir disfrutando de la vida.

La gran mayoría de las llamadas que hemos recibido han sido de abuelos, los protagonistas, que nos han contado en primera persona algunas de sus anécdotas o historias más conmovedoras.

Y así, hemos descubierto a Carmen que era una gran admiradora de Zarra y habla de un soneto y un Mundial.

Una enfermera de Sevilla nos cuentan algunas de las cosas que ocurren en su centro de salud para que nos riamos del ingenio de los “abuelitos”, como cariñosamente les llama.

Historias de superabuelos que puedes escuchar en el siguiente audio:

El paquete que Carlos Herrera recibe de un excompañero de la mili





Carlos Herrera que, como ha contado en su programa en algunas ocasiones, hizo la mili a finales de los 70, de la que guarda buenos y entrañables recuerdos.

Herrera que hizo el servicio militar en ferrocarriles, explicaba emocionado a sus oyentes hace unos meses el paquete que le habían enviado desde Villarubia, en Córdoba, de un excompañero de promoción.

Un conmovedor relato con el que "el locutor de ustedes" emocionó a sus oyentes.