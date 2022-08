La manía por la que un oyente de Carlos Herrera no puede poner el aire acondicionado a 27 grados

Manías, supersticiones, rituales… si nos paramos a pensar un poco, seguro que todos descubrimos ese algo que solemos hacer con frecuencia cuando hacemos algunas cosas, viajamos, comemos…

Es esa manía, esa costumbre, que realizamos y que en ocasiones no sabemos por qué, pero ya las hemos adoptado como una costumbre en nuestras vidas, de la que es difícil desprendernos.

A la hora de hablar de manías, hay que saber diferenciarlo de los TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) como nos explica en ‘Herrera en COPE’ el psicólogo y autor del libro ‘Yo soy así y no me importa’ Tomás Navarro “los TOC son invalidantes, no te dejan hacer tu vida normal”; mientras que “las manías son pequeños recursos adaptativos, expresiones en nuestra personalidad, pequeños tics que tenemos cuando nos sentimos inseguros, peor en sí mismas no son malas”.

Para este psicólogo “hay algunas manías que son por supersticiones pero el espectro de manía es más amplio que la superstición”.

Considera Navarro que a la hora de querer eliminar una manía “primero hay que analizar por qué esa manía, por qué se ha quedado instalada y que te ofrece. Si te da seguridad, tenemos que cubrir esa seguridad que vas a perder con la manía por otra cosa” y asegura que “siempre que queramos eliminar una manía, tenemos que cubrir la función que tiene porque si no, ocasionamos un problema en la persona”.

En el top ten de las manías se encuentran “todas las relacionadas con los números y con la limpieza”.

Una vez que ya conocemos algo más sobre las manías, llega la hora de conocer las que tienen los oyentes de Carlos Herrera en la 'La hora de los fósforos'.





Vestir de un color en concreto el primer día de viaje





Lourdes nos cuenta que siempre que hace un viaje con su marido “tengo que vestir de azul el primer día”. Totalmente conjuntada incluyendo joyas y demás accesorios, todo azul. Dice Lourdes que esto le pasa “porque una de las veces que viajamos fui así vestida y tuvimos un buen viaje”.

La de Juan es una manía algo curiosa., Dice este oyente que cuando se quita las calcetines “y los voy a volver a utilizar, al calcetín del pie izquierdo le doy la vuelta para cuando me lo vuelva a poner saber que ese calcetín es el del pie izquierdo”.

Tocar las cosas con las dos manos o volver a pisar una alcantarilla con el otro pie

Imagínate ir por la calle caminando y tocar la barandilla de unas escaleras, o tomarte algo y a coger el vaso con la mano. Hasta ahí, todo normal. Pero es que Alberto tiene que tocar las cosas “con las dos manos” y así nos lo explica “si toco la barandilla de una escalera con la mano derecha o cojo un vaso con esa misma mano, rápidamente lo tengo que tocar con la mano izquierda”.

Algo parecido le pasa a Pilar, pero en este caso con los pies. “Si voy andando por la calle y piso una alcantarilla o una chapa metálica porque hay obras, tengo que volver hacia atrás y volver a pisarlo con el pie izquierdo”.





Formar palabras con las matrículas de los coches





Carmen nos cuenta cómo se entretiene en el viaje de su casa al centro de la ciudad. “Voy formando palabras con las matrículas de los coches e intento buscar siempre palabras españolas”.





Siempre número pares





Juan Antonio además de tener “mi sitio en el sofá y que nadie puede ocupar”, nos dice este oyente “tanto la temperatura del aire acondicionado como el volumen de la tele tiene que estar en números pares”. Así que para Juan Antonio es difícil cumplir con el real decreto energético de poner el aire a 27 grados, “a 26 o 28”, concluye.