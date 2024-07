La llevan por sorpresa de viaje y se queda a cuadros por lo que hace la tripulación en pleno vuelo: "Todos"

Nuestros 'fósforos' son muy generosos y, en multitud de ocasiones, nos relatan anécdotas muy divertidas. El tema del día que les proponemos hoy es: fiestas de cumpleaños. ¿Les han organizado alguna que otra sorpresa? ¿Cómo han celebrado su día?

Juana es la primera oyente que relata que, este año, ha cumplido su 50 aniversario. Su marido preparó una fiesta. Cuando llegó, su hija y su marido estaban (y se encontraban fuera de España). Llevaron un toro mecánico y, su suegra, con 80 años, también subió al toro mecánico. Lo pasaron genial. "Mi hija estaba en Galicia, en el Camino de Santiago. Y vino en AVE. Se encontraban unas cincuenta personas en la fiesta".





Inmediatamente después, hablamos con Álex. Llama desde Denia. En su caso, el último año que vivía en casa de sus padres... organizó él misma su propia fiesta de cumpleaños. En el sótano de su casa. Avisó a los vecinos. Se juntaron unas 60 personas. Y se lo pasaron pipa.

"Es historia y lo más maravilloso que me ha sucedido"

¿Y qué le ocurrió a Inma? ¿Su fiesta fue especial? Esta 'fósfora' se casó el mismo día que cumplía 41 años. Lo celebraron en la boda. Y cuando hicieron el convite, le sacaron la tarta y le cantaron 'Cumpleaños Feliz'. "Además, ya la gente me dice 'es que eres tonta, porque solamente tienes un regalo y podrías tener 2", explica.

María Teresa, por otro lado, dice que su fiesta de cumpleaños fue maravilloso. En los 90, su marido le llevó al aeropuerto y se marcharon de viaje. "La tripulación, en ese momento, todo el mundo me cantó y me trajeron la botella de champán y todos los detalles que me dieron. Eso es historia y lo más maravilloso que me ha sucedido". Tienes aquí disponible la sección completa. ¡No te la pierdas!

Audio





Carmen asegura que le han hecho varias fiestas sorpresa. La última fue muy emotiva. Ella cumple años en Nochevieja. Fueron a buscarla del trabajo. "Yo vivo en Zaragoza, mi hija me dijo que se tenía que marchar porque trabajaba. Montamos en el coche, me llevaban de viaje y no sabía donde iba. Fuimos a un pueblo de Soria. Al llegar, en la casa estaba toda mi familia. Me hicieron una encerrona. Fue bonito, emocionante y lo pasamos genial".

Por último, tenemos la oportunidad de charlar con otra 'fósfora'. Se llama Belén. Su celebración fue emocionante. Estaba en Palma con su familia y se volvía para Madrid. En el aeropuerto, no encontraba su puerta de embarque. Al volver, su familiar le dice que se van todos a Santiago de Compostela. Una gran sorpresa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vuela de Colombia a Barcelona para trabajar y así le cambia la vida 25 años después: "Me salvó"

Te adjuntamos a continuación el audio para que no te pierdas su testimonio. Recuperamos también una historia muy particular de uno de nuestros 'fósforos'. En este caso, indicaba que es de Colombia y vive en Cataluña desde hace 25 años. Su vocación es el baile y el gimnasio. Cuando llegó a España, vino a estudiar Nutrición Deportiva. Trabajaba en un gimnasio.





Audio





El caso es que, de repente, cambió todo y le pedían la documentación para poder trabajar. Así que buscó una alternativa. Tenía una amiga con la que hacía un show en las Ramblas. Hacían una ronda gigante y los transeúntes le daban dinero hasta que le dieran los papeles y poder seguir trabajando en el gimnasio.





"Conocí a mucha gente que trabajaba en la calle y te da valores. Yo vengo de una familia de bien y, de repente, me vi bailando en la calle y conociendo gente. Y todavía voy al centro de Barcelona y veo a los que bailaban en esa época. Y nos saludamos. Me salvó la vida y me salvó todo", concluía su intervención en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.