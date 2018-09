El fósforo Jandrín y la mentira que se hizo bola para ocultar una expulsión del colegio

Esos hijos que a cuenta de la "subvención" paterna perrean y perrean y no sacan ni una asignatura de la carrera adelante ha sido el tema estrella que este lunes han tratado los 'fósforos' de 'Herrera en COPE'. ¿Qué hace usted ante una situación tal? ¿En algún momento les ha cerrado el grifo?, han sido algunas de las preguntas que les ha lanzado Carlos Herrera.

Entre todos los relatos ha llamado la atención el del 'fósforo' Jandrín Morán, que ha dicho que para que sus padres no se enteraran de que lo habían expulsado del centro donde estudiaba tuvo que agudizar el ingenio e inventarse una farsa. “A mí me dan una carta de expulsión para que se la diese a mis padres en mano. La carta la intercepté y no llegó a casa”, ha señalado.

Para apuntalar la historia hasta se vio obligado a contratar a un actor que se hizo pasar por su maestro, si bien su padre se acabó enterando de toda la mentira y las consecuencias no se hicieron esperar. ¡Casi interviene hasta la Guardia Civil!