En el Día del Inventor: Faustino, el fósforo que ha inventado el aparato para ponerse de los calcetines

El 9 de noviembre es el Día internacional del Inventor. Una fecha qu se puso en honor de la actriz e inventora Hedy Lamarr, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones.

Por tal motivo,' La Hora de los Fósforos' ha estado dedicada a los inventos de los grandes seguidores de "Herrera en COPE". Y, sorpresa, los fósforos son grandes inventores.

Vamos a demostrarlo. Faustino ha inventado el aparato para ponerse los calcetines, un gran invento, en especial para personas que no pueden agacharse bien, ya sean mujeres embarazadas, personas mayores de ambos sexos y personas sobraditas de peso a los que también les cuesta mucho agacharse.

¿En qué consiste? Se trata de "un tubo de PVC con un corte central para poder meter el pie, se mete el calcetín en el tubo, luego se mete el pie, y este sale con el calcetín puesto" cuenta el fósforo Faustino que detalla como se hace, "coges un tubo de 40 cms de largo, se le hace un corte transversal, un corte en el que pueda entrar el pie y a continuación se pone el calcetín; se mete el pie por el corte y cuando lo sacas ya tienes el calcetín puesto".

El Pipican, el extractor de heces, el asa para latas de cerveza

Inventos como el asa para agarrar las latas de cerveza, un asa de madera para que si la lata está caliente no se caliente más y si está muy fría pues no te deja la mano helada. Es un invento del fósforo, José.

Covadonga ha contado como un vecino de su pueblo consiguió suplir una antena parabóica con un balde de cinz, "lo aplastó y lo colocó en la antena de la televisión y consiguió ver Telemadrid, los toros y partidos de fútbol y no se tuvo que comprar una antena parabólica".

A la fósfora Carlota su hijo le inventó el Pipican para que no tuviera que cargar con su perro anciano que pesaba más de 40 kilos y no podía moverse para salir a la calle a hacer sus necesidades, un orinador para perros. "Es un artilugio trasparente que se le ponía al perro y que comenzó a hacer pis en un orinal, a mi me ha solucionado la vida".

Y Raquel que ha sacado al mercado un bañador con el que los niños aprenden a nadar sin esfuerzo y sin miedo, "los niños aprenden a nadar solos porque es un éxito, les da seguridad y aprenden a nadar solos"