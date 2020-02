El conmovedor testimonio de una mujer trasplantada: "Ha tenido que fallecer una persona para que yo viva"

El madrileño Hospital Puerta de Hierro ha realizado por primera vez en España un trasplante de corazón procedente de donante fallecido. En España aún no se había intentado y solo se consideraban aptos los que procedían de donantes en muerte cerebral. Dado el milagro científico, este martes le hemos preguntado a los oyentes de Carlos Herrera por cómo el trasplante les ha cambiado la vida

Entre todas las llamadas ha destacado la de Paqui, "muy agradecida" al Hospital Puerta de Hierro porque hace dos años le trasplantaron un corazón. Aunque ahora tiene una "vida normal", antes se sentía como una "anciana de 80 años".

"No podía hacer nada, no podía levantarme sola, una pena...", ha relatado. "Yo salía un poquito a la acera de casa con mi marido, pero le lloraba y le decía que me quería matar. Era horrible no poder, me ahogaba".

Pero al final su corazón llegó y fue lo "mejor" que le ha pasado en la vida. "Recuerdo que estaba llorando en el sofá. Decía: 'Me muero y no llega'", pero en ese momento sonó el teléfono. Eran las coordinadoras del Hospital Puerta de Hierro. "Paqui, ven para aquí que ya hay un corazón para ti", le dijeron.

Después de cinco horas de intervención, Paquí abrió los ojos en la UCI rodeada de su familia y del médico que la operó, "extraordinario y humano", como el "equipo" del hospital.

"Sientes alegría y una sensación rara interiormente. Tu cabeza no deja de pensar que ha tenido que fallecer una persona para que tú vivas", ha confesado. Por eso, ha manifestado su "agradecimiento" al donante y la "alegría" con la que encara ahora la vida.

Por su parte, Carlos Herrera ha animado a donar "para que esta felicidad se produzca". "Si donamos nuestro corazón, nuestros órganos, podemos hacer tan felices a la gente como felices han sido los donantes", ha finalizado.