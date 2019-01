El conflicto entre el sector del taxi y las VTC a debate en 'La hora de los fósforos'

Este miércoles la huelga del taxi se ha trasladado a 'La hora de los fósforos'. Y es que, los oyentes de Herrera han hablado de protestas sociales y sus repercusiones en el desarrollo de una actividad. Con la mayoría de accesos a Ifema cortados justo el día en que se inaugura Fitur, los oyentes de Herrera han dado su opinión sobre el conflicto abierto entre taxistas y VTC.

Entre todas las llamadas ha sorprendido la de la 'fósfora' Rocío, que ha dicho que esta huelga le ha impedido llegar a Ifema a trabajar. “Tengo una empresa de azafatas y nos ha sido imposible llegar aquí. He tenido que aparcar en el parking del Corte Inglés del Campo de las Naciones, que no sé cuánto me costará”, ha lamentado. Rocío, además, ha dicho que hay gente atrapada entre las protestas, que ha tildado de “dramáticas”.

Como ella, Asunción, que ha llamado desde Barcelona. La oyente ha responsabilizado a la alcaldesa de la Ciudadad Condal, Ada Colau, por no reforzar el servicio de autobuses ante la huelga de taxis que se vivió allí. En su caso, no pudo darle el pésame a una “familia querida”. “Estoy muy disgustada con este tema”, ha lamentado.

José también ha dicho que le ha “costado bastante trabajo” llegar al Corte Inglés. El oyente ha salido en defensa del sector del taxi ya que, según ha dicho, los vehículos VTC tributan fuera de España.

El 'fósforo' Raúl también ha salido en defensa de los taxistas. Según ha dicho, su mujer es taxista y “en estos últimos 18 años habrá perdido miles de euros en base a las múltiples concentraciones que se chupan a diario todos los taxistas”.

La mujer de Raúl está concentrada en Ifema “con su derecho a luchar por su puesto de trabajo. Ellos están pidiendo que se cumplan las leyes y que no se enfrente a dos modelos de negocio totalmente opuestos: uno ultraregulado, con miles de obligaciones; y otro totalmente liberalizado, donde pueden hacer lo que les salga de las narices”, ha dicho.

El 'fósforo' Roberto ha dicho que los accesos a Fitur están colapsados por carretera, de modo que lo recomendable es tomar el metro para llegar a Ifema. “Vamos a llegar con retraso, pero la conexión con el metro es muy rápida”, ha informado.