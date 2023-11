El chantaje de un padre a su hijo que salta por los aires por lo que le dice a su madre: "Toma dos euros"

Todos hemos perpetrado algún estropicio digno de contar. Eso es lo que ha debido de pensar Guillermo, oyente de Herrera en COPE que ha tenido que llamar a la radio para explicar lo que le hizo a su hijo, la reacción de su mujer y cómo el pequeño Marcos (pues así se llama la criatura), terminó por desbaratar sus planes. Una historia rocambolesca que puedes escuchar en este audio:

Audio





Un corte de pelo accidentado

Guillermo ha querido llamar a la radio para explicar su historia, tal y como se puede escuchar en el audio anterior. Y es que en ese momento, en el programa, muchos de los oyentes llamaban para confesar algunos de los "estropicios" que habían realizado.

"Mi estropicio fue que yo tengo trillizos", comenzaba un Guillermo que recordaba el suceso. "Entonces, claro, ya tenían, seis, siete y ocho años. Ya empezaban a decir que hay que pelarse y no sé cuantos", recuerda el padre de las tres criaturas. "Total, que uno dice que lo pele yo", una petición con la que el padre, ni corto ni perezoso, se puso manos a la obra.

En ese momento, gracias a la confianza de del hijo hacia el padre, el pequeño Marcos se dejó cortar el pelo por su progenitor: "Y claro, mi pobre Marcos, pues se fio", tras lo que Guillermo empezó con el proceso de pelado, tal y como él mismo lo cuenta: "Cogí la maquinilla, empecé y no me di cuenta de que estaba puesta al cero, como yo me pelaba", un terrible error del que se pueden intuir rápido las consecuencias.

Un chantaje por dos euros que no sale bien

Guillermo, quien ha explicado que él mismo se ponía la maquinilla al cero, terminó por pasarle el instrumento para cortar el pelo por el medio de la cabeza de su hijo Marcos. "Y empecé de adelante a atrás y le hice el mohicano, pero al revés", una imagen que ha provocado las risas en Herrera en COPE.





En ese preciso instante, el padre se da cuenta de lo peor: "Me doy cuenta en el espejo de que se le caen dos lágrimas", ante lo que trata de tranquilizar a su hijo. "Y le digo, no pasa nada, hijo mío, toma dos euros y ahora, cuando salgamos para afuera, tú le dices a tu madre que esto es que tú querías que te pelara así", un chantaje que se hizo efectivo con la aceptación de su hijo.

Salen padre e hijo dispuestos a mostrarle el estropicio a la madre. Ella, quien esperaba, reaccionó, pues como se lo imagina: "Efectivamente, salimos afuera, él riéndose y me dice mi mujer, madre mía, ¿pero qué le has hecho al chiquillo?", una pregunta que raudo y veloz quiso responder Marcos, con una muy particular defensa del trabajo de su padre que terminó por desbaratar todos sus planes.

"No, mamá, que es que yo quería", comenzó diciendo el chiquillo. "Lo que pasa es que encima he ganado dos euros", tras lo que Guillermo quedó destapado como el autor del corte de pelo accidentado, además de un chantaje que no terminó de surtir efecto.

