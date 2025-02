El talento inaudito que un joven descubre viendo la televisión y que le da muchas respuestas a lo que sufre: "Decía..."

Tema del día. Anécdota divertida y...¡respuesta de nuestros 'Fósforos'! Así se genera la batidora perfecta para pasar un rato inolvidable, cada día, en 'Herrera en COPE'.

Queremos charlar con ellos sobre talentos singulares y a los que no sacan el partido que deberían. Pepe es el primer 'Fósforo' que nos cuenta que su talento es muy útil "porque gracias a él no reventé. Soy muy pedorro. Cuando conocí a mi mujer, decidí toser al mismo tiempo que me echaba el pedete. Y así me tiré dos meses". Un día, se descoordinó y le pillaron. Pero lo sigue usando bastante.

Paco, por otro lado, quita el hipo. Tiene ese gran talento. "La gente y los amigos les digo... a que te quito el hipo. Se quedan pasmados. Y se le quita. Yo no sé lo que es. Pero funciona. De 10 que lo tienen. 8 se les desaparece".

Raúl quiere relatar su caso. Explica que es un talento físico. Puede echar aire por los lagrimales de los ojos. Normalmente, "entre el lagrimal, la nariz y el ojo, hay una membrana que hace que el aire no salga por el ojo". Él no tiene esa membrana. Un día, con 14 años, "viendo el 'Qué apostamos' salía un hombre de Portugal que decía que inflaba globos con los ojos. La única utilidad que tiene es que, dentro de un rato, ustedes lo intentarán". Así, a través de esa escena que presenció en televisión, descubrió que no era la única persona del mundo en tener ese talento.

"mi hija de 10 años hace figuritas con la lengua"

Otra 'Fósfora', llamada Eva, nos descubre el talento de su hija pequeña. Tiene 10 años. Con la lengua, sin ella tocarla, "hace la figura del trébol, conejitos y lo ha heredado de mi madre. Entonces, pues cuando estamos en reuniones familiares, empieza a hacer eso".

Maite tiene un talento que no ha heredado de nadie. Debe ser una habilidad y "es que, cuando hago caldos y cremas, y lo voy a repartir en tarros de diferentes tamaños, pues lo clavo. Da igual que le haya echado queso, agua. Da igual".

Hace un tiempo, asegura que lo más gracioso y la sorpresa es que "el otro día me llamó mi hija, que vive fuera, y me dijo que llevaba 4-5 días pasándole lo mismo".

Por último, Juan aclara que quita verrugas de la gente que tiene en el cuerpo "y dependiendo de las características, desaparecen. El secreto no sé si se puede contar. Va de padres a hijos y en el pueblo que yo nací tienen esa costumbre. Yo lo he hecho con uno de mis hijos y funciona en el 90% de los casos".