Los trasplantes en 'La Hora de los Fósforos': "Te cambia la vida, todo es mejor"

Aquello de 'la cienda avanza que es una exageración' que tanto se decía en los últimos años del siglo XX, cuando ya estamos inmersos en el año 22 del siglo XXI, se que da muy antigua, es una frase "viejuna".

Si el nombre del doctor Christiaan Barnard está tallado en piedra por ser el primer cirujano que hizo un trasplante de corazón, estos primeros días del mes de enero de 2022, el mundo mira hacia Estados Unidos, hacia Nueva York, donde por primera vez se ha conseguido trasplantar el corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano, David Bennet de 57 años y residente en Maryland.

Lo conseguido por los cirujanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland se estudiará en el resto de Universidades del mundo.

¿En dónde reside la novedad de este trasplante de corazón?

Pues como ha explicado en "Herrera en COPE", el Jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca de la Clínica Universidad de Navarra, Gregorio Rábago, lo que han conseguido los cirujanos es trasplantar, por primera vez, el corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano. Un xenotrasplante que puede ser la solución a la escasez de órganos humanos.

“Con estos corazones de otra especie a un ser humano tenía mucho riesgo de rechazo, por eso los del pasado fracasaron por el rechazo hiperagudo que provocaba una trombosis de todos los vasos que llegan al corazón y el corazón dejaba de funcionar. Lo que se ha hecho es modificar genéticamente este tipo de corazón de estos cerdos, es el gran avance. El xenotrasplante se había hecho con corazón de chimpacé, de baduíno, de cerdo, pero fracasaron por ese rechazo. Ahora se han modificado diez genes, cuatro o cinco que son los que se ocupan del rechazo hiperagudo, los han bloqueado, hay otro gen, el gen del crecimiento que evita que ese corazón siga creciendo después de trasplantado, y otros genes que permiten que este órgano sea tolerado, aún así tendrá que recibir tratamiento inmunodepresor como todos los trasplantados” explica el doctor Rábago.

“El corazón de cerdo es el que más se parece al humano, la única diferencia es que el hombre anda vertical y en los mamíferos que caminan a cuatro patas el corazón tiene una posición más horizontal y ahí está un poquito la dificultad en los ángulos de la entrada de los vasos. Técnicamente es más complejo que un trasplante normal, pero no diferencia mucho. Es una técnica muy bonita y que requiere una habilidad quirúrgica muy importante”.

"Te cambia la vida"

Hay quien tras ser trasplantado, ya sea de corazón, de riñón, de hígado asegura que su vida "cambia totalmente". Seguro que si a David Bennet -que ahora lleva en su pecho un corazón de cerdo-, se le pregunta pasados unos meses, años, ¿cómo se siente?, esa sería su respuesta.

Como ha sido la frase común de los fósforos que han participado este miércoles en 'La Hora de los Fósforos'.

A Elvira, la que operaron a corazón abierto: "me pusieron la pieza de cerdo, he cumplido 87 años y me operaron con 72 y esto va perfectamente. Yo le dije al doctor cuando me dijo que iba a ser de cerdo que 'sea de pata negra para que me duré mejor'"

Al hijo de Pilar le hicieron un trasplante renal con 9 años, "hay que ser muy agradecido con la persona que dona que permiten que otros vivan".

Rafael, fue trasplantado de corazón y "solo tengo maravillas que hablar de mi vida actual, de cómo lo tienen organizado, tengo una sonrisa permanente después de padecer durante 20 años una pericarditis. Me trasplantaron en 2021 y mi calidad de vida, ahora mismo, es perfecta".

A Carlos, le quitaron y pusieron el hígado, "tenía tal deterioro, cirrosis total por un fallo hepático, que solo me funcionaba un 8 / 9 por ciento. Tengo un hígado nuevo y mi vida es 150% mejor que era antes, no solo no cambia en nada físicamente, sino lo que cambia es mentalmente. Corro diez kilómetros en cinta, como de todo y mi vida es mejor en todo después de diez años".

El trasplante te cambia la vida de quien ha sido operado como cuenta Maribel a la que pusieron "unavávula mitral de caballo. No me notaba nada, pero llegó un momento que se estropeó y el cardiólogo me dijo 'o te opero o te quedas pajarito'. Podía ser de cerdo, de caballo o metálica, intentaron arreglarla, pero vieron que no funcionaba, volvieron a empezar y me colocaron la de caballo y aquí estoy".