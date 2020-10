'La hora de los fósforos': Salir a por setas

Estamos en plena temporada de setas, saber cuáles son las mejores, conocer las comestibles de las venenosas que, por lo general- suelen ser las más vistosas y bonitas, requieren un conocimiento básico.

No todos estamos preparados para coger setas, y no hablamos de la forma física, sino de ese conocimiento sobre los hongos cuya forma recuerdan a una sombrilla y que pueden haber sido colonizadas por duendes, o pequeños gnomos - esos pequeños seres fantásticos que habitan la imaginación-.

¿Le gusta buscar setas? ¿Organiza excursiones para buscar setas en familia o con amigos? ¿Se ha perdido alguna vez buscando setas? ¿Ha cogido alguna venenosa?

Corina y su pandilla suelen ir a por setas. Lo curioso de ese grupo es el marido de la fósfora que es biólogo y geólogo, lo que le da conocimientos para saber si las setas que recolectan son comestibles o no. Lo que pasa es que cada vez que le preguntan, Santi (el marido de la fósfora Corina) pone en marcha todo su conocimiento y "nos da una lección".

"Vamos a por setinas con la cestina, la navajina... y los amigos gritan, "Santi, seta... ¿es un champiñón? y él dice No y nos cuenta toda la historia de la seta que parece un champiñón", relata Corina. Pero la cosa no queda ahí, "cuando terminamos empieza a recontar: "esta no me gusta, esta tiene el pie roto, esta está chafada y nos deja la cesta con menos de la mitad", lamenta Corina que encima debe discutir con Santi porque se empeña en cocinarlas y no la deja a ella, "termina haciendo una sopa de setas porque la setas echan mucha agua. Pues ahora te las comes tú, tonto del culo. Si me dejara hacerlas las haría buenísimas con aceite, sal y un poco de perejil por encima".

También hemos podido escuchar a auténticos expertos en la recolección de setas como Kenet, británico de nacimiento que lleva muchos años viviendo en Asturias donde recoge setas, "desde los 8 años ando por el bosque, ahora tento 8 con un 0 detrás, y conozco y si no conozco la seta hablo con mi amigo Juan que sabe mucho", por eso, Kenet se sorprende de que la gente se eche al monte, "el otro día encontré a un señor con una niebla tremenda solo solo y estaba perdido, estaba con su libro y esto no se puede hacer". Kenet recoge dos setas que "poca gente coge la 'Lengua de gato' y 'Lengua de buey' que antes no cogía casi nadie y ahora la quiere todo el mundo y es carísima. Y de la 'Lengua de buey' es muy sabrosa la salsa que suelta para pringar con pan"

O el marido de Marina que es cazador y se fue un día a cazar conejos, pero regresó con un montón de setas, "fue a cazar a un paraje donde había muchas setas que le decían cógeme y las cogió todas, fue a casa de sus primos y cuando las vieron todas eran venenosas, preciosas, pero todas eran Amanita phalloides -conocidas como setas de la muerte-, decía que tenían unos ojitos que le decían cógeme"