La hora de los fósforos: ¿Cómo celebra San Valentín?

Tiempo de lectura: 1



Hay de todo. Pero sin duda el testimonio que más nos ha impactado entre los fósforos, que han contado como celebran este día de San Valentín, es el de Lola. A esta fósfora su marido la dejó un 14 de febrero.

"Fuimos a cenar, la cena fue fenomenal, pero al volver me dijo tengo que decirte que no estoy enamorado. Tuvo un detalle, me dijo Lola ven que te tengo que decir una cosa y el regalo fue el adiós. Han pasado diez años y ya se ha pasado. Fue muy bueno y tengo hijos fantásticos, pero desde hace 10 años no le veo".

Para Paquita la experiencia fue mejor, porque su marido incluso se puso a cocinar, claro que la cocina no es su fuerte: "Me hizo una cena de San Valentín, albóndigas fritas con cebollitas, lo hizo con mucho cariño, pero solo sabía a cariño"

Ha habido testimonios muy conmovedores como el de Andrés: "Estaba mareado de lo enamorado que estaba, me temblaban hasta las piernas"

Juan Ignacio que el 16 de febrero está de aniversario de boda, su San Valentín especial fue cuando decidió dar una sorpresa a su mujer y se la dio a su suegra: "No celebramos San Valentín porque nuestro aniversario de boda es el 16, pero un año puse todo lleno de pétalos de rosas y esperaba a mi mujer de una forma especial, pero la primera que entró en la casa fue mi suegra. No vuelvo a hacer ningún detalle más a mi mujer porque siempre la lío".