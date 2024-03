Un 'fósforo' se inventa que le duele una muela en la mili y no da crédito a lo que le ocurre después

José Joaquín ha contado que lo que le ocurrió se produjo mientras hacía servicio militar. "Un amigo me convenció. A él le dolía la muela. Me dijo: 'Vete a la teniente médico, di que te duele una muela, y nos libramos del desfile que hay que hacerle a un general que se jubilaba'". Lo que no esperaba era el modo en el que iba a terminar la historia. Descubre qué le ocurrió en el siguiente audio.

En concreto, José Joaquín explicaba que él es grande y alto. Siempre iba de los primeros. Y estaba harto de tanto desfile. Total que se apuntó, le mandaron para Valencia y le metieron en la sala. "Le digo al capitán médico que me dolía. Me dijo que había que arrancarla. Yo no tenía dolor de muela ni nada. Solo recuerdo que estaba mareado, frío y cuando me desperté me faltaba una muela. Desde entonces iba de voluntario a todos los desfiles ya".