Escucha aquí los sorteos curiosos en los que han participado nuestros 'fósforos'

Manuel, un 'fósforo', dice que vivió una elección. Fiesta de personal de un complejo turístico en Torremolinos. Él era el jefe de animación y le encargan todo. "Total, que al final me dijeron que hiciese un sorteo para elegir a la reina de las fiestas. Ganaba 500 pesetas y un ramo de flores". Le había pedido a Loli, una de las chicas que podía convertirse en reina, que fuese su pareja. Pero no había forma.

"Le preguntaron a la chica por el apellido. Empiezo a contar las papeletas y me va a salir ella. Y me está diciendo que no quiere salir conmigo. Escondo los papeles y al final sale la secretaria del servicio técnico", explica.

Y se casaron el 14 de noviembre de 1971. Su madre les arregló el apartamento en el que vivía y, al hacerlo, las ventanas las tenía siempre fijas y semiabiertas con una cuerda.