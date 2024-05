Escucha aquí cómo encontraron el amor nuestros 'fósforos': ¿Por qué son incompatibles?

En esta ocasión, hablamos con nuestros 'fósforos' de 'Herrera en COPE' sobre lo siguiente: ¿Por qué no se parece usted a su pareja? ¿Qué le hace diferente? ¿Por qué parece que son incompatibles? Paloma es la primera que ha querido responder a estas cuestiones. Lleva nueve años con su chico. Dice que son de distinta raza, cultura, religión, ideologías políticas. Se encontraron un día en el rastro madrileño. "Él me vio devolver una cosa en un sitio, le parecí muy agradable y se presentó".

Desde el primer momento, vieron que era totalmente distintos "pero el amor puede más". Tras esta intervención, entra Alberto en 'la hora de los fósforos'. Este oyente asegura que no le gustan los niños nada. Decían que no iban a durar. Su chica es religiosa, él es agnóstico. Pues resulta que tienen 4 hijos. Siguen juntos y "cada vez que tiene que hacer algo, yo le echo una mano independientemente de lo que me pida".