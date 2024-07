Así se han quedado 'tirados' nuestros 'fósforos'

Estamos inmersos en el verano. Y, por supuesto, no podía faltar nuestra charla con los 'fósforos'. Les preguntamos sobre los lugares en los que se han quedado 'tirados'.

Amaia, al comienzo de su intervención, explica que es de Vitoria. Fue a Madrid y quería pasarle la ITV a la moto. Fue al taller y, de pronto, hizo aparición estelar Ángel Nieto. "Se quitó el reloj que llevaba. Me ayudó". Pasó la ITV y, otra vez, le volvió a pasar lo mismo. Nieto le decía que la gasolina no llegaba a la bujía. Al final, él la acompañó a casa porque dejó ahí la moto. "Era maravilloso. Me dijo que conocía una empresa importante en Vitoria. Quería ir allí".

Por otra parte, Javier asegura que su historia comienza en un viaje desde el aeropuerto de Madrid con un compañero extranjero. "Era muy habitual coger el avión como medio de transporte. Ocurrió en los años 80. Estábamos para despegar y, el comandante, sale diciendo: 'Vámonos'. Mi compañero, que no entendía español, me preguntó qué pasaba. Le dije que había una bomba en el avión. Soltaron las rampas, empezamos a tirarnos como pudimos. A las 5 horas, nos avisan que podemos volver a embarcar".