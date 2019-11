Amparo, la fósfora que cogio la tenia por beber por la calle

Hemos escuchado de todo. Ahora sabemos que la mujer de uno de los fósforos le ha prohibido a él y a su hija buscarse vacaciones alternativas, porque un año que decidieron ir a un festival de reggie, cogió mononucleosis al beber de un vaso.

Pepe, un militar que estuvo de misión en Irak se puso malísimo al poco de llegar, no paraba de vomitar y con diarrea. A un compañero, incluso, la indisposición le llegó dentro de un blindado cuando estaban de patrulla y un convoy de patrulla no se puede parar y menos alguien salir del vehículo. No es difícil imaginar lo que pasó.

Pero sin duda el testimonio más impresionante, a la vez que asqueroso, por lo que le sucedió, nos lo ha dado Amparo que cuando se iba a casar decidió perder seis kilos. Esta fósfora barcelonesa no dudó en andar cada día una gran distancia por la Ciudad Condal para rebajar el peso y para no ir cargada, como era verano, bebía de las fuentes de la calle.

Amparo se casa y al poco tiempo se empieza a poner malísima. El médico no sabe que la pasa, pero ella en las deposiciones echaba "una especie de espaguetis blancos que se movía". Descubren que tenía la tenía solitaria y no sabían cómo hacer que expulsara la cabeza porque mientras no echara la cabeza, se seguiría reproduciendo. Tres años duró el calvario de la fósfora hasta que un médico residente del Hospital Clínico de Barcelona le dio el remedio.

Amparo ha tenido pesadillas con lo que vio: "estuve tres años recordándolo, era una cabeza como un puño peludo, horrible y el médico que me recomendó echar leche en el vidé o coñac para eliminarla, me llamó para que le diera todos los papeles y poder hacer su tesis".