Rainer Schimpf, el nuevo Jonás: una ballena se lo tragó y después lo expulsó

Rainer Schimpf es un buzo de 51 años que ha vivido una experiencia como Jonás, el personaje bíblico.

Se encontraba junto con otros compañeros en Port Elizabeth, Ciudad del Cabo, fotografiando la vida de diferentes especies marinas, cuando fue engullido por una ballena.

"De repente, todo se oscureció y sentí una presión. Supe al instante lo que había sucedido. Sabía que una ballena me había atrapado. De manera instintiva, contuve el aliento pensando que iba a sumergirse y me escupiría en algún lugar de las profundidades del Océano”, ha relatado Schimpf.

Uno de sus compañeros lo vio así: "El agua se agitó y supe con seguridad que algo iba a suceder. De repente, los delfines salieron disparados, salió un chorro de agua blanca, apareció la ballena y se lo tragó”.

En las fauces del cetáceo, una especie que no suele devorar personas, Schimpf mantuvo la calma y evitó cualquier movimiento brusco con el fin de que la ballena no se sintiera amenazada y le atacara.

“No tienes tiempo para tener miedo, tienes que utilizar tu instinto".

Tras recorrer varios kilómetros, el animal lo expulsó en la misma playa de la que había partido unas horas antes.

"Fue una experiencia interesante, me dio una conexión con la ballena que no creo que nadie haya tenido, pero no lo volvería a hacer".