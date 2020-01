Padres holandeses se trasladan a Bélgica para dar a luz a su hijo y ponerle el nombre de un club de fútbol

Unos padres holandeses han puesto a su hijo el nombre del equipo de su ciudad: Feyenoord, el club de Róterdam. Su hijo se llama Brian Feyenoord.

Tuvieron que trasladarse a Bélgica para que la madre diera a luz porque en su país no lo habrían aceptado en el registro civil.

El padre del pequeño ha contado en la radio el motivo. Según él, muchos de sus amigos pusieron a sus hijos el nombre de Leonardo, un jugador brasileño del Feyenoord.

Cuando éste se fue al Ajax de Ámsterdam, se quedaron con el nombre de un futbolista de la capital, y no de Róterdam. “Eso no me pasará a mí”, ha concluido.

Esta familia es un poco peculiar. Su otro hijo, Mikey, se hizo famoso de pequeño "por hacer una peineta" en un partido de su equipo del alma.

La imagen del chico del dedo del medio, como se le conoce en Internet, se volvió tremendamente popular. Fue tomada por un fotógrafo de la agencia Reuters antes de la final de la Copa de la UEFA de 2002 entre el Feyenoord y el Borussia Dortmund.

El equipo de fútbol del Feyenoord se fundó en 1908 con el nombre de Guillermina, muy popular en la época por ser el de la entonces reina y bisabuela del soberano actual, Guillermo.

No fue hasta cuatro años más tarde, en 1912, cuando adoptó su nombre actual, que se corresponde con el nombre del distrito de la ciudad de Róterdam.

