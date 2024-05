Un homenaje a César Luis Menotti, el hombre cuya idea del fútbol se convirtió en una marca mundial

Jugaba la Selección Argentina contra Alemania y los de Menotti destilaban algo de miedo, con cierto complejo de inferioridad. Pero el seleccionador de la albiceleste se mantenía tranquilo. “César -le dijo un jugador- los alemanes son demasiado fuertes”. “¿Fuertes?-contestó Menotti-. No diga bobadas. Si a cualquiera de estos rubios lo llevamos a la casa donde Vd creció, a los tres días lo sacan en camilla. Fuerte es Vd que sobrevivió a toda esa pobreza y juega al fútbol diez mil veces mejor que estos tipos”.

Se ha muerto César Luis Menotti, el hombre cuya idea del fútbol se convirtió en una marca mundial. No vale con ganar. Solo vale jugar bien.

El Flaco Menotti le dio a Argentina su primer Mundial en 1978. Su estético estilo de juego pasó a tener una patente, el menottismo, que influyó en un sinfín de entrenadores en las décadas siguientes. Mantuvo siempre un duelo personal y profesional por su némesis eterno, Carlos Salvador Bilardo, que priorizaba la obtención de resultados a cualquier otra consideración, y la defensa férrea. Ayer se conocía la noticia justo antes de comenzar a jugar Estudiantes de la Plata, cuna del bilardismo más absoluto.

Y como el fútbol tiene también su poesía, justo cuando se conocía la noticia de su muerte, del enemigo del juego de Estudiantes de La Plata, ese equipo ganaba ayer la Copa de la Liga. Menotti y Bilardo, dos maneras distintas de entender el deporte y también la vida, por qué no. Entre el no todo vale y el me vale todo para ganar. Ganar mereciéndolo o como sea. Ustedes eligen.