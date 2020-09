La canción del día en Herrera: 'Moonshadow' de Cat Stevens

Música de folk-rock para amanecer en este martes en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Moonshadow’ de Cat Stevens

“Es la historia de una canción…

Corría 1970… Un disco del cantante de folk-rock Cat Stevens emocionó por completo a través de sus diez canciones. Pero de todas ellas, una era la preferida. Después de ese artista, al cabo de los años, favorita de sus canciones antiguas. Una canción que compuso en España. Estaba en un rincón sin contaminación lumínica… Entonces, viendo el agua bajo sí, notó que la luna reflejaba una sombra en el agua. Era él. Le sorprendió y fascinó tanto que, en ese momento, escribió una canción. Esa canción se llama ‘Moonshadow’.

ME ESTÁ SIGUIENDO UNA SOMBRA DE LA LUNA

EL CANTITO CON UNA SUERTE DE CANCIÓN INFANTIL

Letra de la canción ‘Moonshadow’ de Cat Stevens

Oh, I'm bein' followed by a moonshadow, moon shadow, moonshadow

Leapin and hoppin' on a moonshadow, moonshadow, moonshadow

And if I ever lose my hands, lose my plough, lose my land

Oh if I ever lose my hands, Oh if I won't have to work no more

And if I ever lose my eyes, if my colours all run dry

Yes if I ever lose my eyes, Oh if I won't have to cry no more

Oh, I'm bein' followed by a moonshadow, moon shadow, moonshadow

Leapin and hoppin' on a moonshadow, moonshadow, moonshadow

And if I ever lose my legs, I won't moan, and I won't beg

Yes if I ever lose my legs, Oh if I won't have to walk no more

And if I ever…

