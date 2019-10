Se busca cara “amable y amigable” para un robot

Se busca una cara “amable y amigable”.

Servirá como modelo facial para fabricar robots. La empresa británica Geomiq pagará a los elegidos más de 110.000 euros por la cara, nunca mejor dicho. Eso sí, será una cesión a perpetuidad.

El objetivo es crear “amigos virtuales” destinados al cuidado de las personas mayores.

Un portavoz de la citada compañía tecnológica ha dicho que no se les permite compartir más detalles sobre el proyecto, pero espera que alguien con la cara correcta se ponga en contacto con ellos.

Pero ¿cuál es la cara correcta? De momento, se desconocen los rasgos que buscan los diseñadores.

Sólo aseguran que será una oportunidad única en la vida para la persona adecuada. Lo único que piden es una fotografía de los interesados.

El rostro elegido se reproducirá en miles de versiones de los robots de última generación por todo el mundo.

Los candidatos que pasen a la siguiente fase recibirán más información sobre el proyecto final. Los que no sean aceptados no sabrán los motivos porque no se mantendrá contacto con ellos.

Los robots serán comercializados el próximo año y estarán fácilmente disponibles para el público...

Entonces, el mundo se llenará de replicantes.

