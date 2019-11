La aseguradora les pide una “prueba de muerte” y le llevan el cadáver a la oficina

Sifiso Justice Mholongo, de 46 años y padre de 38 hijos, murió hace dos semanas tras ser atacado en un bar de su pueblo natal, en Sudáfrica.

La familia reclamó el importe de su seguro de vida, unos 2.000 euros, pero la Compañía, una de las más importantes de África, estuvo diez días sin atender a su petición.

Hartas de tantas excusas, la viuda y una hermana del fallecido decidieron plantarse en las oficinas de la aseguradora con el cadáver, envuelto en una lona, como prueba de la muerte. Las dos mujeres prometieron que no se moverían hasta que les dieran el dinero.

En un vídeo grabado por un testigo se aprecia cómo las mujeres depositan al difunto frente al mostrador, ante la sorpresa y el horror de algunos de los trabajadores.

[EXPOSE OLD MUTUAL] Family bring their dead family member after @OldMutualSA refused to pay their policy benefit. Old Mutual’s arrogance is stinking now. What a shame! May the soul of the poor person Rest In Peace. Plz Retweet. pic.twitter.com/Gk2QFQWkoM