Yokasi Maogo, el bulo sobre el nombre de la nadadora japonesa Hirai Mizuki, y otras 'fakes' de los JJ.OO.

Quizás te has cruzado con su foto estos días: la de una mujer metida en una piscina, con su gorro de natación y cara de preocupación. Debajo, un rótulo: Japón: YOKASI MAOGO.

¿Cómo puede ser que unos padres pongan a su hija ese nombre y que esta les salga nadadora olímpica? Es solo uno de los muchos comentarios que se pueden leer en redes sociales junto a la foto.

Yokasi Maogo. Demasiado bueno para ser verdad. Porque efectivamente, Yokasi Maogo no existe o al menos, no es el nombre de esa nadadora japonesa.

Es un bulo que nos dejan los JJ. OO. de París, una fake news. Como lo fue también la foto de dos deportistas egipcios agarrando la bandera palestina al lado del representante israelí. FALSO.

Como que las televisiones iraníes censuran con rombos a las deportistas que compiten. FALSO.

Falso como tantas cosas que circulan por redes y que intentan colarnos. Muchas son anécdotas sin importancia,pero otras, no. Así que ya sabes mucho cuidado.

Por cierto, la nadadora japonesa de llama Hirai Mizuki. No hace tanta gracia, pero al menos es verdad.

No amigos, no es verdad, es meme, es gracioso, pero no es verdad.



No existe la nadadora japonesa

YOKASI MAOGO



Se llama Mizuki Hirai pic.twitter.com/r1GUnVU9lq